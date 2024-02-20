朋億去年EPS 14.95元、創歷年新高 下半年每股配息7元

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億今（20）日公布2023年全年合併營收91.40億元，年增6.37％，受惠公司積極擴大多區業務接單布局，加上半導體產業客戶持續保持良好設備拉貨進度，並持續精進營運費用管理綜效，去年第4季雖受到台幣升值影響，2023年全年稅後純益仍達10.42億元，創歷年新高記錄， 年增30.82％，每股純益14.95元，年增27.34％。

朋億表示，隨著全球半導體持續朝區域化發展，憑藉集團多區業務接單版圖優勢，積極深化旗下高科技產業水、氣體、化學品製程供應系統高品質、高潔淨度與精確度等能力，帶動中國、台灣地區對於旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等需求持續增溫，推升2023年中國、台灣地區營收比重分別為58.5％、32.9％，此外，朋億仍持續優化整體訂單結構，並精進原料採購成本、加大控管管理費用等，挹注2023年全年整體毛利率、營業利益率分別攀升至25.44％、16.16％水準。

朋億今日經董事會也決議通過2023年下半年盈餘分配案，擬配發每股7元現金股利（以每股面額5元計算），若加計2023年第3季董事會決議通過上半年配發每股3.5元現金股利（已於2024年1月26日發放），2023年全年股利配發率達70.23％，仍係連續7年股利配發率達6成6以上水準，以2月20日收盤價149.5元計算，現金殖利率達4.68％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望2024年第1季，朋億戮力擴大整體業務接單動能，發揮多區域業務接單及業務資源整合綜效，同時掌握原料供應交期、建置優質專案工程人力，且觀察半導體、高科技電子產業規劃於今年陸續啟動新廠擴建計畫，同時，朋億仍積極拓展「剝離廢液再生系統」、「廢油氣回收系統」、「海水淡化系統」等綠色永續整合服務策略，憑藉朋億在手訂單保持高能見度，隨著訂單出貨排程持續認列挹注，奠定集團未來整體營運良好成長動能。