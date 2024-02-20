友達深化雙軸轉型 募集全球跨域、跨國界即戰力人才

友達（2409）光電加速「雙軸轉型」策略，積極提升顯示技術附加價值、深化垂直市場應用，並凝聚集團內的頂尖技術與豐富資源，逐步擴展全球事業版圖。在強化國際及跨域布局的同時，2024年友達表示，將鎖定「ACE」菁英人才，延攬具備「前瞻顯示技術」（Advanced technology）、 「車用解決方案」（Car and mobility solution）及 「垂直場域應用」（Expertise of vertical solution）之專業人才，在轉型策略下呼應全球趨勢發展，致力成為多元場域解決方案領導供應商，打造未來新視界。

推動雙軸轉型 成為多元場域解決方案供應商

友達持續強化雙軸轉型的目標，深化垂直場域，延伸建構生態圈的價值鏈。除了專注前瞻顯示技術研發，亦不斷開創產業新利基，率旗下子公司聚焦智慧移動、製造、企業、教育、零售、醫療照護與綠色能源等各領域，提供高價值含量的產品和解決方案服務。此外，面對全球生態系競爭與產業鏈的架構重組，友達於北美、歐洲、東亞等海外據點，均布局多元產地與場域應用孵化地，落實全球化策略擴展；並預計上半年完成德商BHTC併購，藉資源整合提升智慧移動事業成長量能，完善智慧移動生態圈，穩步朝向「友達不只是一家面板公司，而是以顯示為核心，將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商」之前瞻目標邁進。

強化在地能力 海外輪調、外派管理活用人才

因應全球多元產地需求，友達除了招募跨領域、跨國界專業人才，亦持續強化在地能力，包括制定GDP全球人才發展計畫（Global talent Development Program）、內部職務競任制度、計畫性輪調及外派管理機制，促進人才流動與發展，並針對員工個人發展規劃，適時給予全球職涯發展機會，進行技術交流和培養當地人才，亦可擴充第二外語能力。在學習成長面，則提供豐富的「友達大學」跨領域課程，協助員工培養國際觀與吸收多元新知；同時建置全球溝通管理平台，促進跨區域溝通成長，打造產業即戰力。

實現國際友好 多元共融職場促跨文化交流

隨著全球營運據點、在地生產基地增加，亦有更多國籍、跨領域團隊組成。友達致力打造多元共融文化，定期舉辦「跨文化講座」，讓不同背景員工尊重彼此文化差異，並藉由「國際友好週」活動，體驗異國文化、型塑DEI多元文化的工作環境，創造開放包容氛圍，提升團隊凝聚力。同時，為了促進組織運作的靈活度，友達持續提供「遠距辦公」及「彈性工時」制度，以確保全球員工跨境合作的暢通無阻。

友達校徵3月開跑 積極網羅ACE人才

今年3月起，友達校園徵才計畫將正式開跑，符合預聘研替資格的同學，不僅有機會獲得簽約金，於4月底前取得友達預聘書，還能獲得早鳥獎金。仍在學的同學，亦可申請友達「A+種子暑期實習」或參考「A-Pro學期實習」，透過「專案式」實習應用所學，深化專業技能，並提前體驗職場環境。歡迎具備「前瞻顯示技術」（Advanced technology）、 「車用解決方案」（Car and mobility solution）及「垂直場域應用」（Expertise of vertical solution）的專業「ACE」人才加入，共同創造豐富多元的使用者體驗，實現未來視界無限可能。