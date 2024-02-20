緯創、廣達等大老闆成功背後的力量 這些董娘們都在忙什麼？

生成式AI 浪潮勢不可擋，台系四大代工廠英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324），則為在人工智慧（AI）市場中取得先機，紛紛投身各應用領域，並在市場強勁需求的加持下，成功卡位供應鏈，趁勢打造出這片「AI帝國」。不過在四大代工發展的過程中，除董座需發揮強大領導能力外，夫人們背後的支持更是不可或缺的重要力量，《經濟日報》特地盤點出這些隱藏於背後大功臣，讓讀者們一次瞭解。

1.緯創

董座：林憲銘，夫人：古麗香

代工大廠緯創被外界稱為「AI伺服器市場最大贏家」，集團掌舵者董座林憲銘一舉一動都能成為外界的目光焦點，據悉，林董事長於1952年台南出生，而小他一歲的太太古麗香則是1953年出生為土生土長的新竹人，自小於橫山鄉橫山村生活，並就讀橫山國小，而她隨著年齡增長，也展現出讀書的天份、取得相當優異成績，不僅考進竹東初中，而後更進入新竹女中就讀。

古麗香從新竹女中畢業後，更是再次發揮自身的實力，考上國立政治大學，並在畢業後，進入國中教了數十年的書，而自小在新竹長大的她，不僅擁有節儉的美德及生活習慣，更也較旁人有著更體貼的心，能時刻替他人著想，在與董座林憲銘結婚、回歸家庭帶小孩後，仍不遺餘力的長期參加慈濟基金會各項公益活動、擔任志工。

此外，夫人古麗香在今 (2024) 年緯創小年夜上現身，身著一襲典雅黑長褲、搭配一件黑白雙色的高領防風上衣，手腕上則簡單戴著玉鐲，且舉止大方，讓整體形象既莊重又不失優雅，與董座林憲銘當日所穿的暗色系穩重西裝可說是相當完美的搭配，如今古麗香不只作為林憲銘的賢內助，也是「緯創背後的心靈支柱」，更被託付財團法人本善基金會董事長一職，可說是責任重大。

2.仁寶

董事長：許勝雄，夫人：蔡麗珠

仁寶董事長許勝雄日前就曾直言，公司已成功在海外10國完成布局，並帶給集團每年超過400億美元的營收貢獻，不過最大功臣不是自己，而是自己的太太蔡麗珠，他強調，沒有太太蔡麗珠的攜手付出，自己就不會有如今的成就，她就是整個金寶集團的命脈，並且多虧她多年來的付出，才讓自己沒有後顧之憂，將這片江山成功打下，自己要特別感謝她。

仁寶董事長許勝雄出生於1943年，生肖上屬羊，而太太蔡麗珠則是屬虎，因此外界常戲稱其為「羊入虎口」，不過許勝雄對此卻是相當甘之如飴，夫婦倆攜手走來始終如一的鶼鰈情深，因此也成為科技界人人稱羨的賢伉儷代表，並且許董事長無論是在旺年會、還是接受外界頒獎之際，只要是這種大場合他都一定會帶著夫人出席，並將掌聲功勞送給她，十足的羨煞旁人。

此外，太太蔡麗珠因為本身氣質出眾，而獨到的穿衣風格及高尚的眼光，也讓她舉手投足之間都充滿品味。舉例來說，蔡麗珠於許董事長去年獲得終身成就獎時，就身穿一襲高雅亮黑連衣裙，並搭上穩重又時尚的首飾來做搭配，盡顯氣質。而許勝雄也曾透露，自己在接近60歲及70歲時，都曾跟太太說過想退休，但兩次都沒成功，而現在太太聽到自己說想退休，就會直接跟他說「別說了」，因為每次自己這麼說，就是又有想投資的新事業，由此可知，集團背後的支柱，絕對非夫人蔡麗珠莫屬。

3.英業達

董事長：葉力誠，夫人：吳君

英業達成立至今已走過50個年頭，而經歷三次改成換代，如今董座之位已交棒給葉國一的次子葉力誠，而葉力誠與夫人吳君為科技業中，相當知名的俊男美女夫婦檔，據悉，吳君作為董座葉力誠的支柱外，也不忘持續打拼自己的事業，過去甚至曾擔任過鴻海（2317）旗下三創數位生活園區董事長郭守正的特別助理，她不僅能以專業知識在葉董事長身後給予建議，也能在最靠近的位置給予鼓勵，可說是業界少有的佳偶天成。

此外，董事長葉力誠及夫人吳君更與時尚名流及大老都有交好，過去也曾在軒尼詩於信義區頗負盛名的BELLAVITA頂級百貨中，所舉辦的「軒尼詩百樂廷皇禧之夜」現身，由此可見兩人不僅各自在專業領域上取得不同的成就外，本身更是蘊含著獨到的眼光及品味，令外界感到驚艷的同時，也將其領導風範深植人心。

4.廣達

董事長：林百里，夫人：何莎