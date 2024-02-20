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圓展與Shure聯手影音整合 聲音追蹤解決方案再下一城

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）宣布與世界音訊品牌Shure（舒爾）發表全新影音整合解決方案，透過AVer Pro AV攝影機、PTZ Link聲音追蹤軟體、MT300(N)影音追蹤控制盒與Shure Microflex® Advance™ MXA920吸頂式陣列麥克風的整合應用，提升聲音追蹤精準度，為專業視聽領域注入新動力。

圓展表示，使用者可透過PTZ Link，或內建PTZ Link Premium的MT300 (N)來連接Shure麥克風系統，將AVer Pro AV攝影機快速轉換成聲音追蹤攝影機。Shure MXA920麥克風提供可靠、一致、高品質的音訊，為圓展攝影機提供精確的音訊擷取範圍，進而驅動攝影機預設點，自動切換角度精準拍攝正在發言的與會者。

Shure策略合作聯盟總監Richard Knott表示，MXA920吸頂式陣列麥克風結合圓展AI追蹤功能和影像串流技術，對客戶來說是非常值得信賴的聲音追蹤解決方案。我們的整合是通過Shure獨有的Talker Position（XYZ座標定位）技術，為各類應用空間和教育場合，提供非凡的音訊品質和優異的影像水準。

圓展科技副總經理鄭錫聰表示，我們很高興為使用者提供簡單好用的解決方案。Shure MXA920、AVer Pro AV攝影機、MT300 (N)和AVer PTZ Link的搭配適用各種情境，除了使在現場或遠距參與的人員身臨其境，並讓更多使用者有機會感受全新升級的影音整合體驗。

使用Shure + AVer聲音追蹤功能，無需聘僱額外的專業技術人員，只需備有PTZ Link或MT300(N)，MXA920即可準確捕獲音訊，並傳輸位置資訊至圓展Pro AV攝影機，便能在區域內追蹤發言者，傳遞引人入勝的精彩內容。無論在各種規模的空間，進行公司活動、培訓課程、遠程學習還是線上直播串流，皆可享受Shure + AVer優質影音表現。

圓展 軟體

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