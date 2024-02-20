劉揚偉：未來50年鴻海將發展智慧電動車等三大平台

鴻海（2317）今（20）日舉行50周年晚宴，針對鴻海下一個50年有何規劃？董事長劉揚偉表示，「我們首先要從一個製造的鴻海，變成一個平台科技的鴻海，希望透過這個平台科技，能夠創造更多的價值，能夠做出對產業對社會、對國家更多的貢獻， 這是我們未來五十年要做的事情」。

是否有一些比較實際的計劃？劉揚偉說，「譬如說在三大平台上面，我們有在智慧製造上，是一個非常重要的平台，因為鴻海在過去五十年，已經累積了非常大規模的製造的資料庫，怎麼樣把這些資料， 透過現在的大模型，能夠轉換成為變成一個智慧製造，讓這個智慧能夠持續不斷的流傳下去， 然後後人可以透過這個大模型，持續不斷的改善，這是我們可以做得到，而且一定要做的，而且一定要有機會做到領先」。

第二個，劉揚偉說，「就是智慧電動車的平台，大家都看到，我們在電動車上面的一些成果，這個成果我們會持續的擴大 ，現在你們看到有這個電動巴士，我們會從大巴、中巴、小巴士等，未來大家會在台灣的市區街道上，看到各式各樣鴻海出來的巴士，還有Model C，應該大家在路上都已經開始陸陸續續看到了」。

他說，「當我們這些乘用車，還有巴士越來越多的時候，就會累積越來越多的資料，這些資料希望能夠透過大模型， 能夠對市民、 對政府、 對企業，都會產生相當大的幫助」。

他指出，「有了智能製造，加上智慧電動車，鴻海想要創造以電動車跟智能製造為基礎的智慧城市，智慧城市下面有將近15到16個不同的垂直領域，這些領域包括智慧醫院、 智慧學校、 智慧住宅等，目前這些領域之間是不通的，未來我們希望透過平台， 把這些領域都可以連接在一起， 然後提供一個整合式的服務， 給我們的城市」。