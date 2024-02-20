鴻海50周年 劉揚偉：與蘋果會有更深更廣的合作關係

鴻海（2317）今（20）日舉行50周年晚宴，針對大客戶蘋果未來是否與鴻海在 AI 與電動車領域合作？是否有什麼樣的進展？鴻海董事長劉揚偉表示，「依照慣例，鴻海不太能夠針對某一個單一客戶來說明，但是我可以講，一般來說， 我們將會有更深入的合作、更廣泛的合作， 這是非常確定」。

針對參與鴻海50周年晚宴，有那些貴賓？劉揚偉說，「參與的人員很多，裡面的貴賓名單，請容我不會一一介紹，但可以跟大家講，有最重要的客戶，蘋果，HP、戴爾等，前10大客戶都來了，還有我們的夥伴，包括CUP、GPU、輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）這些都到了，還有一些跟汽車相關的，例如MCU的部分，恩智浦」。

針對鴻海創辦人郭台銘是否有機會跟蘋果執行長庫克同台嗎？他說，影片上一定會同台。是不是代表鴻海跟蘋果之間有一些深遠的合作？劉揚偉說，「我想會有，鴻海的媒體辦公室將會透露相關的訊息，會讓大家可以感受到」。

劉揚偉強調，「我們創辦人跟庫克之間的關係深厚久遠，這個一定會讓你們（外界）感受到」。創辦人（郭台銘）很久沒有跟媒體見面， 他有近期有沒有什麼規劃？劉揚偉說，「這個我不知道，你可能要問一下他（郭台銘）」。