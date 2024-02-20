他喜曬新機竟是「智障型手機」 內行見機身4字驚：身價千萬都用這支

「三年了，終於幫自己換了新手機…」一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」喜曬新機，不同於現下大眾慣用的智慧型手機，竟是一台「智障型手機」。不過，就有眼尖網友在看到手機桌布、機身皆有大大的「tsmc」4字後秒懂，知道這手機來頭不小，更引來不少「機友」認親，掀起熱烈討論。

網友們看到手機桌布的「tsmc」後，紛紛留言開玩笑表示，「神機耶」、「炫耀文」、「我也想要一支…」、「沒有已讀不回的問題」、「這機，完全是身分的象徵」、「拿這款手機的不愁吃喝」、「有了這隻，做個幾年，基本上每個月換手機都不是問題」、「看來你已經準備好爆肝的日子了」、「說真的超帥，現在連老人機都有氣墊防摔殼？」。

原PO喜曬新機，有眼尖網友在看到手機桌布、機身皆有大大的「tsmc」4字後秒懂，知道這手機來頭不小。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」

貼文一出，也釣出內行網友解釋，這台大名鼎鼎的「tsmc小藍機」並非台積電員工使用，而是外包商專用商務機，「這是外包商用的，裡面用的是資安智慧機」、「紅框的才是tsmc用的，藍框只是廠商機」、「藍色，廠商商務機，話說蝦皮有人賣」、「外包商專用機3000元」、「使用這手機都是身價上千（萬）的老闆」、「差多了，員工用的資安機是智慧型阿」。

不過，留言區不少過來人笑稱，這支公用機的魔性鈴聲，聽過一次後就不想再聽第二次，「外包商廠務機，半夜奪命連環扣，相信我你不會想要它」、「半夜聽到會閃尿的東西」、「聽說放假聽到tsmc之歌會想殺人」；另也有人嫌棄該手機很難用，「超難用，打字打到懷疑人生」、「超級難用，按鍵壞超快」、「系統很爛」。