壓寶護國神山神隊友勝率大 中信上游半導體ETF26日上市

台積電（2330）再度成為引領台股向上重要引擎，而投資半導體同時押寶護國山神隊友群，勝率更大。中國信託投信指出，繼2021年推出中信關鍵半導體（00891）後，2024年再推出中信上游半導體（00941），是國內首檔也是唯一一檔聚焦在半導體上游設備及材料廠的ETF，獲利、毛利、影響力都是半導體產業中最大的一個族群，預計在2月26日至3月1日募集。

中信上游半導體經理人葉松炫指出，過去兩、三年，半導體產業因為疫情以及庫存的關係，一度黯淡，然而，隨著生成式AI的快速崛起，以及半導體去庫存已經到了最後尾聲，半導體今年可望大放異彩，這從金龍年台股開紅盤，台積電創新高價可見一斑。

不只今年可期，半導體產業長線前景也將龍騰四海。據國際半導體產業協會SEMI估計，2030年半導體市場規模將突破一兆美元，其中AI伺服器、工業應用的半導體市場規模自2023年至2030年的年複合成長率（CAGR）將達雙位數增長，為晶片需求挹注長期成長動能。

葉松炫說，許多人以為半導體產業只有輝達（NVIDIA）、台積電才夠看，其實不然。半導體產業鏈比大家想像的大，設備材料才是真正的上游，像是半導體設備製造商應用材料（APPLIED MATERIALS）、艾司摩爾（ASML）；電子材料供應商空氣產品（AIR PRODUCTS）、信越化學（ShinEtsu），這些都是晶片製造神隊友，支撐整個核心產業鏈。

葉松炫進一步指出，半導體上游廠具有三大護城河優勢，是兵家必爭之地，一是有技術專利，取代性低，競爭優勢強；二是高轉換成本使得客戶黏著度高，合約都是長期，現金流穩定；三是大者恆大、龍頭寡佔，議價空間大。也因此即使科技貿易風暴頻吹，仍吹不到這些半導體廠，且因有獨門技術鞏固，上游設備材料毛利有保障、獲利表現更穩定。

據過往經驗觀察，ICE FactSet上游半導體指數落底後約六個月，半導體產業景氣回升，而目前指數已於2023年第3季末落底，反映這次產業循環的下降週期接近尾聲。中國信託投信表示，新一輪的黃金成長周期即將來臨，現在用入手價一張只要1萬5的中信上游半導體ETF布局正是時機。