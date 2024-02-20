旭品水冷新品獲華碩大單 全年營收看增二成

電競機殼廠旭品（3325）高毛利率水冷新品傳捷報，今年元月已順利量產出貨，並通過全球前三大電競品牌大廠認證，目前主要客戶為華碩（2357），估將有助於改善產品組合，未來將逐季放量，加上電競機殼下半年有望喜迎轉單效應，法人預料旭品全年營收看增二成以上，後市展望樂觀。

儘管今年全球PC出貨量預估個位數溫和成長，但電競需求依然強勁，成為旭品聚焦市場。據悉，旭品PC水冷產品從2022年研發至今，已擁有多達30多個專利，去年順利完成產品設計，今年首季已開始正式出貨，並將逐季放量，內部預估全年營收占比將達15至20%。

據悉，由於旭品的陸系競爭對手去年陷入水冷專利麻煩，讓包括微星、華碩等品牌業者，為避免下游銷售受到影響，開始將PC水冷產品陸續轉單給旭品，並在今年首季起開始出貨。

此外，由於桌上型機殼遭課徵25%關稅，因此歐美客戶希望旭品增加中國大陸以外的產能，旭品泰國新廠去年第3季已完工並生產，目前大陸東莞廠機殼月產能約 30 萬台，泰國廠月產能約 10 萬台，產能擴充幅度達 25%，且泰國廠二期尚未動工，若未來啟用月產能可達 18 萬台。

法人指出，目前旭品泰國廠製造成本已降至與中國大陸廠相當，未來將會持續降低成本及費用成本，提高生產效率，且由於主要客戶去中化趨勢明確，預期旭品下半年將受惠泰國廠帶來的轉單效應，在桌上型PC機殼市場持續擴大市占率。

至於伺服器機殼方面，旭品目前主要配合台系EMS出貨，近期也已開始小量出貨，主要供應多個機殼零部件給EMS進行組裝，相關業務營收占比將達高個位數，隨著AI伺服器需求增溫，此一業務未來成長可期。

旭品今年元月營收1.19億元，月減17.5%、年增34.2%。展望未來，旭品指出，公司今年首季在水冷產品大量出貨挹注下，業績估計會比去年同期更好，全年營運表現也會比今年更好。