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M31攜手SSD 存儲晶片公司InnoGrit推進PCIe 5.0新世代

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
M31攜手SSD 存儲晶片公司InnoGrit推進PCIe 5.0新世代。圖／M31提供
M31攜手SSD 存儲晶片公司InnoGrit推進PCIe 5.0新世代。圖／M31提供

全球專業矽智財(IP)供應商-円星科技(M31，6643) 今（20）日宣布PCIe 5.0 PHY IP取得PCI-SIG的官方認證標誌，為符合PCI-SIG標準之高效能解決方案，同時也已獲得全球知名SSD儲存晶片廠商- InnoGrit 採用於新世代SSD儲存晶片中。

隨著處理器效能持續提升，帶動SSD 儲存晶片讀取和傳輸速度上的升級需求，其中PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)用於固態硬碟（SSD）和顯示卡等硬體的資料傳輸，在儲存晶片中扮演重要的關鍵要角，成為目前主流的傳輸介面。PCI-SIG作為開放產業標準的PCI規範聯盟，由超過900家領先業界的會員企業組成，制訂符合會員需求的產業標準規範，PCI-SIG官方認證成為業界採用PCIe產品的指標性標準。然而通過PCI-SIG的官方認證絕非易事，須通過PCI-SIG嚴格的一致性標準測試，確保符合PCIe標準並確保各產品間的互通與一致性。

M31表示，公司開發的PCIe 5.0 PHY IP為高頻寬應用提供高效能、多通道功能和低功耗架構，已完成12奈米矽驗證，最高速度可達32Gbps，此IP整合了高速混合訊號電路，支援全系列PCIe 5.0 Base 應用，在速度大幅提升下，更能兼顧消費型電子產品與企業級伺服器運算規模，此外，設計開發嚴格遵循國際 PCI-SIG 的介面規範，並更進一步通過PCI-SIG官方嚴謹標準測試，正式列入PCI-SIG官方整合清單中，客戶能夠放心地採用M31經過官方認證PCIe IP，並滿足其應用需求。

InnoGrit創始人兼CEO吳子寧表示，InnoGrit專注深耕先進儲存技術，藉由與M31合作採用 PCIe 5.0 IP，推出新一代PCIe 5.0 SSD儲存晶片，能大幅度優化晶片、提高整體性能，全面助力人工智慧和大數據中心的資料存儲和傳輸應用。

M31總經理張原熏表示，M31很高興與InnoGrit自PCIe 4.0/3.0 IP合作耕耘至今，現成功搭載最新PCIe 5.0 IP於新世代SSD儲存晶片中，並順利成功量產，未來將持續共同打造PCIe 5.0生態系，全力助力大數據中心、雲計算，人工智慧等應用，提供客戶更快速度、更省功耗的解決方案。

SSD 人工智慧 晶片

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