智原去年Q4每股純益1.29元、季減一成 全年IP及NRE連三年成長

ASIC及矽智財供應商智原（3035）今（20）日公布2023年第4季合併財報。去年第4季合併營收28.2億元，季減5%，年減13%，單季毛利率為45.9%，季增2.7個百分點，歸屬於母公司業主純益3.2億元，每股純益1.29元，低於前一季的1.42元；2023年全年合併營收119.7億元，年減8%，全年歸屬於母公司業主純益15.9億元，每股純益6.39元，低於前年的9.88元。

智原表示，回顧去年第4季，整體營收季減5%，年減13%，達28.2億元，產品組合方面，IP營收季增5%，年減2%，達3.5億元，委託設計服務(NRE)季減7%，年減33%，達3億元，量產營收季減6%，年減11%，達新台幣21.8億元。毛利率受到產品組合及庫存評價回沖利益影響較上季增加2.7個百分點達45.9%，營業費用季減2%，帶動營業利益較上季上升7%達4.6億元，營業利益率則季增1.7個百分點達16.2%，每股純 益季減10%為1.29元。

智原2023全年合併營收年減8%，為119.7億元，雖然量產受總體經濟影響，營收較去年下降12%，為88.4億元，但IP及ASIC產業長線發展依舊正向，在多方應用帶動下，IP及NRE雙雙創下連續三年成長的佳績。

智原強調，在地緣政治之下，全球市場逐漸分化，公司作為少數具備開發IP能力的ASIC廠商，除持續深化既有關鍵製程滲透率外，也積極拓展新的合作機會，IP營收逆勢成長達14億元；ASIC接案方面，公司多年來接案數維持高檔，加上先進製程及先進封裝助攻，帶動NRE營收再創新高達17.2億元。

展望今年第1季，智原表示合併營收雖會受量產庫存調整比去第4季下降，但NRE營收可望高幅成長並創下單季新高紀錄，未來營運發展依然正向。

智原強調，公司多年來累積數以百計的委託設計案（NRE）為公司奠定穩健的成長基礎，預備進入量產的案量仍維持增速，這是未來量產營收表現的先行指標。至於ASIC產業，因進入先進製程及先進封裝時代，智原在成熟製程的利基型應用會繼續固守，而轉進新技術領域，也將以過去30年的技術累積，加重投資研發技術及研發資源，透過各種商業模式及策略合作，在產業新時代將智原的價值再次提升並轉換成營收。