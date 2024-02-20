印度成長趨勢凌厲 投資機遇亮眼

2024年全球經濟保持緩步復甦，多個國家面臨成長下行風險；投信法人指出，在經濟不確定性加大的情況下，有一個市場為投資者帶來一點曙光，那便是印度市場。

滙豐印度股票基金投資組合經理蔣智安指出，作為2023及2024年被預測經濟成長最快的主要經濟體之一，印度擁有不少優勢，當歐美國家的利率處於高點面對衰退威脅，印度經濟卻能保持強勁成長。蔣智安認為主要原因在於印度的總體經濟基礎穩健強韌，且受到全球負面因素影響較少，加上長達10年的改革計畫陸續取得成果，推動了印度製造業價值鏈升級，提升數位和實體基礎建設，並帶領印度走向能源轉型，這些改變為印度的持續成長鋪路。

印度目前是全球人口最多的國家，但其更大的優勢在於勞動年齡人口龐大且不斷增加，長遠將可繼續推動該國的經濟生產力，雖然印度潛力巨大，但印度向來被視為門檻較高的小眾市場，這個市場的優勢究竟如何轉化，成為了全球投資者能夠把握的機會？

滙豐印度股票基金投資組合經理蔣智安說明，印度是投資者不能、也不應忽視的市場，印度股票的收益率和回報率均較其他國家有吸引力，因此值得做出獨立投資的配置，預計未來幾年流入印度的外國直接投資可能會恢復到每年 550 億美元的高峰水準。

同時，印度股市在盈利能見度和成長前景方面也一枝獨秀，印度當地企業受惠於持續改革和結構性的變化，例如數位化、基礎建設開支、能源轉型和全球供應鏈重組，帶動印度股票在過往不同時期均取得強勁的回報，尤其是小型股在過去10年的累計回報非常可觀；滙豐印度股票基金涵蓋印度大、中、小型股票，並採取精細的配置方針，將有助於投資人更靈活地把握印度的機遇。

蔣智安強調，對比全球和亞洲地區的同類型資產，印度股票與成熟股市的相關性較低，可為投資組合帶來風險分散的優勢，有助提升調整後的回報機會。傳統上，印度並非全球投資人容易直接進入的市場，但現在印度打開大門成為投資熱點，滙豐投資管理(HSBC Asset Management)一向致力投資印度，近期便收購了當地L&T 投資管理公司，旗下總管理資產超過150億美元，進一步提升滙豐在當地的實力、專業知識和產品類別，讓滙豐投資管理成為投資人投資印度過程中的最佳夥伴。