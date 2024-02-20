中華電信將揭露董事個別酬勞、擴大主管 ESG 對薪酬占比

電信新三雄競爭激烈，在公司治理上也不斷拉高標準。中華電信董事長郭水義指出，過去以來高階主管的薪酬與ESG指標連動，去年連動百分比是15%，今年要拉高到25%，高階主管適用範圍，也擴及集團裡面80-100位高階主管。

郭水義也表示，今年公布的2023年報，會加強對董事薪酬揭露，重點是每位董事薪酬都揭露出來，包括他自己與總經理林昭陽都會把自己董事薪酬清楚個別揭露出來。

中華電信先前就表示，為了全力推動ESG，中華電信設定了碳排放、IDC再生能源使用、多元化與融合、數位賦能、ESG與高階主管薪酬連動等目標，今年將擴大使用電動車、再生能源，高階主管薪酬與ESG連動比率再提高，是電信三雄中首家。