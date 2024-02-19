威剛董座陳立白豪砸逾200億元備貨 看好記憶體重啟多頭行情

對記憶體價格有高興度敏銳度的威剛（3260）董事長陳立白今（19）日透露，看好AI人工智慧今明兩年百花齊放、加上車用應用需求明年大鳴大放，預期今明年兩會是記憶體多頭行情，威剛已趁記憶體價格低檔，豪砸超過200億元備貨，雖不保證今年營收創高，但獲利有信心挑戰新高。

威剛歷史新高紀錄每股純益高達12元，這也意謂威剛今明兩年將挾比同業雄厚的備貨實力，坐享記憶體需求及價格回升等雙重利基，每股純 益都將挑戰超過12元，繳出獲利佳績。

陳立白今日在新春接受媒體聯訪時，提出今年的展望。 陳立白說，DRAM跟NAND Flash今年第1季的多頭走勢至少會延續至今年第4季，尤其第1季與第2季價格將繼續上漲；他估算，過去NAND型記憶體從谷底已漲逾140%，然目前價格也只漲到原廠近成本價，估價格還要繼續漲20-30%，才會回到成本價，同時NAND型記憶體原廠產能也未恢復減產前水準。

陳立白表示，DRAM部分，目前原則上DDR5 DRAM已獲利，平均銷售單價（ASP）漲了近50%，還會繼續漲，而DDR4價格從谷底上來、已漲近35-40%，現階段已近成本價，即使DRAM廠有增產，但主力增產是HBM，增加的產能沒有擴及DDR4以及DDR5 DRAM；以今年上半年來看，DRAM產能的增加只是轉到HBM，DDR4以及DDR5 DRAM的產能要增加還有一段時間，尤其是DDR4 DRAM應該不會再增加產能，因為目前價格仍不到成本價，所以增加產能意義不大。

至於威剛本身的庫存分布，陳立白表示，公司一路補庫存，第一季來到最高點，目前在手庫存已逾200億元，在低價庫存的效益下，今年獲利會是創新高的水準；以庫存分佈來說，DRAM跟flash約為6：4的水準。