快訊

曾為台塑老臣！聯合再生董事劉康信辭世 「旗袍教母」妻獲王永慶盛讚

老婆早知情？晚安小雞事發後急稱「未與我聯繫」 柬總理1句間接拆穿謊言

威剛董座陳立白豪砸逾200億元備貨 看好記憶體重啟多頭行情

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
威剛董事長陳立白看好今明兩年都會是記憶體多頭行情。記者簡永祥／攝影
威剛董事長陳立白看好今明兩年都會是記憶體多頭行情。記者簡永祥／攝影

記憶體價格有高興度敏銳度的威剛（3260）董事長陳立白今（19）日透露，看好AI人工智慧今明兩年百花齊放、加上車用應用需求明年大鳴大放，預期今明年兩會是記憶體多頭行情，威剛已趁記憶體價格低檔，豪砸超過200億元備貨，雖不保證今年營收創高，但獲利有信心挑戰新高。

威剛歷史新高紀錄每股純益高達12元，這也意謂威剛今明兩年將挾比同業雄厚的備貨實力，坐享記憶體需求及價格回升等雙重利基，每股純 益都將挑戰超過12元，繳出獲利佳績。

陳立白今日在新春接受媒體聯訪時，提出今年的展望。 陳立白說，DRAM跟NAND Flash今年第1季的多頭走勢至少會延續至今年第4季，尤其第1季與第2季價格將繼續上漲；他估算，過去NAND型記憶體從谷底已漲逾140%，然目前價格也只漲到原廠近成本價，估價格還要繼續漲20-30%，才會回到成本價，同時NAND型記憶體原廠產能也未恢復減產前水準。

陳立白表示，DRAM部分，目前原則上DDR5 DRAM已獲利，平均銷售單價（ASP）漲了近50%，還會繼續漲，而DDR4價格從谷底上來、已漲近35-40%，現階段已近成本價，即使DRAM廠有增產，但主力增產是HBM，增加的產能沒有擴及DDR4以及DDR5 DRAM；以今年上半年來看，DRAM產能的增加只是轉到HBM，DDR4以及DDR5 DRAM的產能要增加還有一段時間，尤其是DDR4 DRAM應該不會再增加產能，因為目前價格仍不到成本價，所以增加產能意義不大。

至於威剛本身的庫存分布，陳立白表示，公司一路補庫存，第一季來到最高點，目前在手庫存已逾200億元，在低價庫存的效益下，今年獲利會是創新高的水準；以庫存分佈來說，DRAM跟flash約為6：4的水準。

DRAM 記憶體

延伸閱讀

一周盤前解析／記憶體、IC設計 搶鏡

奇鋐、緯創 四檔聚光

全民權證／華邦電 兩檔拉風

美光股價創高 模組廠首選～威剛

相關新聞

半導體產業平均年薪出爐！薪資約製造業三倍 每人年創900萬價值

根據台灣半導體產業協會（TSIA）與工研院產科國際所統計，2022年台灣半導體產業整體產值達4.89兆元，創下歷史新高。...

曾為台塑老臣 聯合再生董事劉康信辭世

太陽能模組廠聯合再生（3576）今（19）日公告法人董事代表人劉康信辭世，劉康信過去曾是台塑（1301）老臣，70歲退休...

AI伺服器最大產地曝光 三大ODM獨愛「2縣市」全力擴產

AI伺服器熱度續旺，從去年底開始就已有不少採輝達（NVIDIA）AI-GPU架構的AI伺服器陸續啟動出貨，隨著訂單能見度...

威剛董座陳立白豪砸逾200億元備貨 看好記憶體重啟多頭行情

對記憶體價格有高興度敏銳度的威剛（3260）董事長陳立白今（19）日透露，看好AI人工智慧今明兩年百花齊放、加上車用應用...

春燕真的來了！研調：AI 晶片供貨改善、3大 ODM 訂單回升

研調機構集邦（TrendForce）今（19）日釋出最新報告透露，一月底輝達（NVIDIA）、超微（AMD）AI晶片供貨...

科技帶動人才湧入竹北 緯創營運總部今上梁 第三季啟用

科技發展帶動大量的青年到新竹縣，緯創資通今天在新竹AI智慧園區舉辦上樑典禮，預計今年第三季將完工營運，總經理暨執行長林建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。