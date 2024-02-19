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電動車布局多元化 留意相關智能科技題材

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

2024年CES展出多項汽車新技術及產品，多家車廠於車內導入AI技術，透過與既有語音助理結合，提供更為直覺化之人機互動模式，而在智慧座艙這一領域，則帶動更多及更大尺寸之顯示器商機，多家廠商亦推出沉浸式及隱藏式顯示器。對於今年電動車市場，除觀察電動車發展外，亦可將重心分散至提升智能功能的科技軟硬體產業。

日盛投信海外投資研究團隊指出，根據研究機構分析，ADAS市場正在穩定地擴大當中，預估到2030年，會有32%汽車導入L2等級的自動駕駛功能，並有26%的汽車導入L2+。若加上20%導入L1的汽車，總計有80%的汽車需要使用大量的雷達及鏡頭，屆時可能也會有一些頂級車款向上繼續突破到L3~L5，將進一步提高雷達的使用量。

在汽車智能化趨勢持續發展之下，日盛全球智能車基金研究團隊表示，讓晶片需求大幅增加，根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）最新報告指出，今年全球半導體市場規模預估為5,884億美元，至2030年，全球市場規模將突破1兆美元，其中車用電子占比將達15%。各大車廠將逐步導入電子顯示器、AI等科技打造駕駛座艙，強調各個構件的整合，提供駕駛或乘客一種多元多模式的互動，將有望帶動相關供應鏈廠商營運成長動能。

半導體 顯示器

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