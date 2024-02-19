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台積電日本將興建第二座晶圓廠 法人看好有助車用業績

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台積電（2330）JASM一廠將在24日開幕，且2024年底興建第二座晶圓廠、2027年量產，製程延伸至N6／N7，將有助台積電車用相關營收成長，法人機構間也多看好未來業績成長性。

分析師指出，台積電熊本一廠將在24日舉行開幕式，之前台積電確定擴大投資日本，預計興建第二座晶圓廠，JASM第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，計畫在2027年底開始營運，JASM的第一座晶圓廠則照原計畫於2024年開始生產，此兩座晶圓廠在日本政府的大力支持下，JASM的總投資金額將超過200億美元。

法人機構指出，台積電JASM熊本一廠應主要與Sony和Denso合作，JASM熊本二廠則將與豐田等汽車製造商合作研究開發自駕和智慧座艙晶片。台日聯手下，台積電2025年車電營收占比將有機會達到10%以上，並全力支持日本車廠坐穩全球領先地位。台積電2023年HPC產品營收占比約43%、智慧型手機38%，物聯網8%、車用電子6%、消費性電子2% 。台積電擴大車用電子布局，2025年車用電子營收占比可望挑戰10%，上看2,000億元水準。

台積電 晶圓廠

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