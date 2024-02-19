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淡季不淡 今年首季全球伺服器出貨將季增1.7%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

DIGITIMES分析師蕭聖倫研究指出，2023年第4季全球伺服器出貨較前季成長3.1%，略低於預期，美系大型雲端業者加快出清前代平台機種，AI伺服器出貨亦較前季成長，品牌商表現不如雲端業者，主因企業採購力道仍弱，加上新平台出貨成長不如預期所致。2024年第1季全球伺服器出貨預期季增1.7%，並可望恢復年成長，美系大型雲端業者2023年下半因競購高價AI伺服器導至排擠通用型伺服器預算，第1季重啟新一輪通用型伺服器布建，預期淡季不淡。

蕭聖倫提到，2023年第4季高率利環境仍使企業IT採購較為慬慎，品牌商如戴爾（Dell）、慧與（HPE）推出的x86平台新品出貨雖持續增加，但較高價格及企業延長舊機使用年限都使新機轉速度不如前代。北美雲端業者則開始加速出清Whitley平台以前的機種，部分業者也擴大採自有處理器機種的採購，帶動美系雲端業者第4季成長5.6%。中系資料中心因第3季出貨基期仍較低，第4季反彈季增程度較高。

展望2024年第1季，蕭聖倫表示北美雲端業者除了持續採購AI伺服器，也開始對通用型伺服器進行新一輪採購，由於前代CPU平台庫存將耗用完畢，預計也將開始加速Eagle Stream及Genoa等新平台的轉換，其中Google與微軟（Microsoft）更新力道較強。品牌商也因新平台出貨繼續成長與企業買氣略回溫，淡季表現不弱。Google、微軟及美系品牌商需求淡季不淡，也將帶動台系代工廠包括廣達（2382）、英業達（2356）出貨顯著季增。

伺服器 雲端

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