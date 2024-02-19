墨西哥設廠「雜音」爆發：挖人、虧損、代工費漲價

墨西哥歷經去年瘋狂投資熱，2024年進入沉澱期，產業洗牌雜音頻傳，業界傳出一家國際一線EMS廠因生產成本高於預期，2024年度代工費對客戶翻倍漲價，差點引發客戶翻臉，另外，多家次系統業者墨西哥廠陷入虧損，有能力的積極整頓，但也有業者賣廠求售。

隨特斯拉揮舞大旗投資開始，墨西哥就成為美中貿易戰中，供應北美市場的設廠熱門地點，台灣以電子五哥為首，一串供應鏈也紛紛跟進插旗，快的2023年產能已經開出，謹慎一點的2024年初也藉由租廠或合資開出產能。

隨國際車廠進駐，墨西哥已成車用電子與伺服器主要生產地，2022～2023年該國工業區土地價格暴漲，根據經濟部國貿署官方統計，墨西哥工業區過去一年價格上漲25%，墨西哥2023年更首度取代中國大陸成為美國最大進口國，顯示身價熱度。

但一窩蜂投資也帶來副作用，墨西哥部分城市招工不易，供應鏈也不夠完整，快速擴張產能也凸顯間接員工（工廠管理職，非產線員工）的不足，由於人工低廉，墨西哥也被視為各製造業將中國產能移出的替代地，管理人才成挖角搶手貨。

墨西哥直接員工工資比中國大陸低，加上工資價格是官方指定，每家開價都一樣，故不易出現對手設廠就靠高價挖走工人的問題，是台商青睞的一點，但間接人員不足反而是問題。

一位零組件廠商也透露這種人才亂象，比方由於工廠管理人才搶手，不少初級管理人才會爭取加薪並自願承擔更多管理責任，但實際上的能耐如何尚未得知，但因快速擴張人才需求殷切，故讓其升職管理後才因其能力不足，管理成果不佳，最後走人，如此的現象層出不窮，但該中階管理人卻已成功在履歷上鍍金，得以到下一個工廠應聘任職。

同時，墨西哥人天性自由，不愛加班，即使給2倍加班費也興致不高，業界均知，某一線大廠在墨西哥設車用電子廠。光申請工廠執照就花一年時間，最後含蓋廠申請執照總計花3年時間，顯示該地方政府效率上仍不敵中國大陸。

設廠隱形成本掌握不易，產業界就傳出，今年一家指標EMS廠商因低估墨西哥製造成本，選址地點過冷門，加上生產效率不佳，2024年突然對重要客戶調漲墨西哥代工費，且是加倍加價，導致客戶翻臉。

連接線束大廠貿聯-KY（3665）在1998年就到墨西哥設廠，算是老鳥等級，但近兩年因美國跟歐洲的客戶都搶著要到墨西哥廠生產，貿聯工廠人數急速擴張，從原本200多人規模最高在2023年達上千人（高峰為1300人，現在1100人），公司也坦言去年一度出狀況，如今重兵派駐，包括營運長長期坐鎮，並派馬來西亞跟新加坡廠管理人員協助，今年已重上軌道。

貿聯總經理鄧劍華表示，過去墨西哥以單純產品生產為主，料號100多個，現在一堆客戶轉單過去生產，規模也大幅擴張，管理人才大家都在搶，人才經驗不足，卻一兩年就跳來跳去，「根本是亂掉了」 他形容，由於工廠運作方式跟規模更大的中國常州或昆山不同，花了一些時間調整，去年墨西哥虧損，今年就轉盈，導入數位化管理後，上千料號都能快速在4小時內給客戶正確報價。

業者指出，墨西哥工廠投資必須提高自動化能力，否則良率跟效率都難以維持客戶要求水準，隨全球多廠區多客戶，運籌管理及庫存物料管理力將是今年課題。

英業達（2356）在墨西哥正大舉加碼建廠，內部就規劃80%產線將為全自動化生產，高層主管透露，墨西哥跟泰國SMT產能將取代中國大陸成為英業達全球最大兩製造基地，且產能配比會是北美45%最大。

全球化對科技製造業而言不是說轉就能轉的課題，不僅是貿聯去年一度因快速擴張墨西哥廠吃到苦頭，不少同業也傳出經營虧損消息，甚至是打算賣廠停損，鄧劍華透露，貿聯墨西哥廠仍不斷接到客戶要轉單過來的訊息。「奇怪，客戶為什麼一直丟單子過來？」結果一瞭解發現原來是客戶的其他供應商問題更多。

有客戶追加新單，有供應商虧損想退出，也有業者的墨西哥新廠本季正準備量產，全球貿易戰下，墨西哥要從毒梟治國變身北美製造重地，正在歷經必要的陣痛期。