台灣是世界上最危險的地方？ 劉德音如何帶領台積電度過地緣政治風暴

摘要 1. 過去七十多年我們一直都是世界上最危險的地方，但是有戰禍不斷嗎？沒有。然而隨著美中對抗持續升溫，很顯然的，CEO們已經不能無視於地緣政治的變動及影響。 2. 半導體產業，特別是高階晶片的產能集中在台灣，是因為台灣積累了數十年的人才及產業鏈聚落優勢。劉德音董事長的一席話清楚點出：沒有哪一國可以獨力製造所有的晶片。台灣有事，世界各地的供應鏈照樣癱瘓。 3. 浪潮來襲時，沒有任何一家公司能自外於風暴。台灣的CEO們必須學會運用有說服力的論述來應對外來的挑戰與質疑。

2022年下半年，在美國眾議院議長斐洛西來台引發中國環台軍演後不久，美國CBS電視台知名的節目《六十分鐘》（60 Minutes）的製作團隊來到了台灣做專題報導。因幫忙安排一些企業訪問的行程，我們禮貌地請他們便餐。

我們問：「你們來台灣，是不是因為台灣是世界上最危險的地方？」他們聽了都笑了。

台灣真的危險嗎？

其實過去七十多年來，我們一直都是世界上最危險的地方，但是有戰禍不斷嗎？沒有，台灣不但沒有戰亂，還發展成世界重要的經濟體和高科技國家。台灣就是一直處於這種多方強大勢力對抗、微妙的平衡狀態中，未來我們還會繼續被稱為最危險的地方，但這無礙於我們持續成長、壯大。台海現狀已維持了七十多年，中間雖有一些起伏，但都會回歸和平的基本面，原因是不論是對想要改變的一方，或是其他的利害關係人，改變現狀的代價都太大了。

這印證了「最危險的地方，就是最安全的地方」，每一個關係人隨時都睜大了眼精，緊盯著瞬息萬變的情勢，因為只要稍有不慎，破壞平衡，不論哪方都會付出相當大的代價。

有人說，中國的國力和軍力不斷強大後，就會想要改變台海現狀。沒錯，但也因中國的企圖心和國力的增長，引起美國的戒心，想要抑制中國國力繼續增強，而選擇壓制其科技發展，亦即阻斷國力成長的關鍵，引爆美中全面的對抗。這就像是物理學中作用力與反作用力定律，兩股力量間時刻維持一種動態的平衡。

無可取代的「台灣製造」

很顯然的，CEO們已經不能無視於地緣政治的變動及影響了。台積電年前曾公開徵求「商業情報分析師」，必須擁有政治學博士學位，反應出現今已經是地緣政治的時代。台積電董事長劉德音在2023年6月的法說會曾說：「如果中國大陸和美國都認為他們不能沒有台積電，那麼我們的晶片、台積電和台灣的旗艦晶片產業，就能在穩定雙方之間的緊張關係上扮演重要角色。」

這是一家洞見觀瞻的半導體公司，從地緣政治的角度所說的深具智慧的一席話。過去兩年來，美國政府高層官員有關台積電的談話幾乎不曾抱持正面態度。拜登總統、國安顧問、商務部長，都不斷提到全球高階晶片的生產集中在地緣政治風險極高的台灣，是非常危險的一件事。台積電的對手更是不遺餘力的宣傳台積電的地緣政治風險，非常熱心的定義台積電處於險境。

半導體產業，特別是高階晶片的產能集中在台灣，是因為台灣積累了數十年的人才及產業鏈聚落優勢，才能達成如今的高效率與技術創新。然而，台灣這樣獨有的集中優勢，卻被解讀為最大的風險來源。劉德音董事長的一席話，是一個有力的回應，把外界認為的台灣地緣政治劣勢轉成優勢，也是前述台海動態平衡最佳的註解。全世界對台灣製造高階晶片的高度依賴，使得破壞這種動態平衡的代價幾近於無限大。

有人會說，美國、日本、歐洲紛紛要求台積電就地設廠生產，就是要減輕依賴台灣生產半導體的風險，而少了半導體產業庇護，台灣的處境將會更危險。這恐怕是不了解晶片產業的說法。

雖然世界各主要國家都斥鉅資大力發展在地的半導體製造，但現在不管是什麼樣的電子裝置，都搭載了少說數十個各式晶片，沒有哪一國可以獨力製造所有的晶片。只要其中的必要晶片中仍有一兩種得靠台灣生產，台灣有事，這些電子產品就做不出來，世界各地的供應鏈照樣癱瘓，疫情其間全球車廠就是碰到這種狀況。更不要說最先進的晶片大部分都在台灣生產呢。

台商的全新挑戰

台灣一直處於這種微妙的地緣政治動態平衡中，近十年來晶片製造的發達，更是增加這種動態平衡的穩固性。如果平衡被破壞，中國絕對是最大受災戶，中國的外貿依存度高，消費、工業電子產品出口是經濟的命脈，少了台灣每年出口到中國大陸超過一千億美元的晶片，中國經濟馬上面臨停擺。更不要說政治、外交上所要付出的沉重代價。

這樣的問題不是只有像台積電這樣的大公司才會碰到。浪潮來襲時，沒有任何一家公司能自外於風暴。台灣的CEO們必須學會運用有說服力的論述來應對外來的挑戰與質疑。

《變局中的抉擇：大國博弈下CEO的必修課》

作者：黃志芳、李牮斯

出版社：商業周刊出版

出版日期：2024/01/18

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