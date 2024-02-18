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OpenAI 搶進超級獨角獸

聯合報／ 編譯黃淑玲、記者鍾張涵／綜合報導
OpenAI推出ChatGPT爆紅後，接連撼動社交、寫作、短影音和藝術產業，最新估值已達860億美元，成為全球價值最高的科技新創公司之一。（路透）
OpenAI推出ChatGPT爆紅後，接連撼動社交、寫作、短影音和藝術產業，最新估值已達860億美元，成為全球價值最高的科技新創公司之一。（路透）

根據紐約時報、彭博資訊最新報導，OpenAI已完成一項股權交易，讓這家當紅的人工智慧（ＡＩ）公司最新估值上看八百六十億美元（約新台幣二兆六千九百五十九億元），成為了全球價值最高的科技新創公司之一。

OpenAI不只一舉超越支付服務提供商Stripe、中國線上零售商Shein等公司，如今更僅落後於馬斯克（Elon Musk）的SpaceX和TikTok母公司字節跳動，搶進超級獨角獸成員之一。

彭博指出，這次股權交易由創投公司Thrive Capital領導，讓OpenAI員工將能夠兌現他們所持有的公司股票，與傳統為公司籌資的方式不同。OpenAI與Thrive Capital針對此案都未發表正式評論。但彭博引述知情人士透露這項股權交易原定去年進行，不料去年十一月突然發生執行長奧特曼（Sam Altman）遭董事會革職的事件，奧特曼不久後就被重新聘請，OpenAI也重新指派董事，員工售股交易才延遲至近日完成。

除了這次員工售股，OpenAI也正在研擬新一輪募資計畫，彭博報導指出，這輪募資預期可再推升該公司估值，達到一千億美元以上。

OpenAI一年多前因推出ChatGPT爆紅，引領全球生成式ＡＩ熱潮，不只撼動聊天、社交、寫作、短影音和藝術產業，外傳奧特曼還計畫促成OpenAI、投資人、晶片製造商和電力供應商合作共同出資建造晶圓代工廠，華爾街日報（ＷＳＪ）甚至引用知情人士說法，指出奧特曼已與台積電磋商，希望在未來幾年興建數十座晶圓廠，由台積電建造和營運。

據外電報導，OpenAI做為業界領導公司，去年營收估逾十六億美元，今年有望達到五十億美元。OpenAI的崛起也讓早已是重要投資人的微軟（Microsoft）在ＡＩ典範轉移的戰役上持續領先，微軟還同意加碼一百三十億美元投資OpenAI。

OpenAI十五日並公布最新影片生成模型Sora，只要輸入簡短文字描述就能生成一分鐘逼真影片，雖然奧特曼在社群平台Ｘ上發文寫道，Sora目前僅提供限量創作者使用，但一推出就在網路上引起熱議。

不過，華爾街日報和美聯社昨天也報導指出，ＡＩ深偽技術的爆炸式增長，使網路詐騙變得更容易，幾乎任何人都可以創建愈來愈令人信以為真，但實際上卻是虛假圖像、音訊、視頻、虛構的社交媒體用戶。

OpenAI聲稱已禁止使用其工具來做政治競選，包括谷歌、臉書、Ｘ、TikTok等二十家大型科技業也在慕尼黑簽署協議，同意將共同掃蕩ＡＩ假訊息對各國選舉的破壞行為。

OpenAI 奧特曼 華爾街日報

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