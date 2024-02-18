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搶回AI話語權 蘋果招兵買馬

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

人工智慧（ＡＩ）帶來產業典範轉移，成為全球科技巨擘新的戰役，微軟昨日市值約三兆美元，持續超越蘋果位居第一，但供應鏈透露，蘋果執行長庫克積極啟動各項計畫加速追趕，希望快速搶回ＡＩ話語權。

為應戰微軟與OpenAI聯手推出的GitHub Copilot，彭博資訊近日報導指出，蘋果正在開發的升級版旗艦編程軟體Xcode將涵蓋生成編碼的ＡＩ工具，可運用ＡＩ預測、完成區塊編碼，簡化軟體開發的編程程序，蘋果內部已開始擴大測試、加緊研發，最快今年會釋出給第三方軟體業者。

為趕上微軟、Google等競爭對手，蘋果也正以「擴大招募」及「併購新創」，積極擴大吸納各國ＡＩ人才。美國知名私募股權與創投資料庫及數據分析服務提供商PitchBook數據就顯示：蘋果自二○一七年來已陸續收購二十一家ＡＩ新創公司，數量超過其任何競爭對手，希望找來更多人才進行產品研發。

自從蘋果創辦人賈伯斯二○○七年推出iPhone以來，蘋果股價飆升百分之四千三百以上，在二○一一年超越埃克森美孚，成為華爾街市值最高的企業。但如今進入ＡＩ革命，蘋果被微軟超越，庫克一方面得因應消費性電子市場衰退危機，一方面須迎戰新崛起的ＡＩ對手。

彭博引述未具名的消息人士說法，報導指出蘋果軟體長Craig Federighi要求員工為今年更新的iOS 18、iPadOS 18作業系統打造更多ＡＩ新功能，讓代號「Crystal」的iOS 18成為iPhone問市十六年以來最重大更新之一。

蘋果iPhone、Apple Watch、iMac等終端裝置及應用程式軟硬整合、互補加強的生態系優勢，一向是「果粉」願意埋單一大主因。如今在ＡＩ賽局中，蘋果始終無法掌控話語權，近日蘋果也發布一項名為「ＭＧＩＥ」的開源ＡＩ模型，可依據自然語言指令編修圖片，甚至也可透過ＡＩ讓文字轉成動畫，卻未引起關注。

屋漏偏逢連夜雨的是，蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro的「蜜月期」已結束。

科技新聞網站The Verge近日報導，不少買家決定退貨這款售價高達新台幣九點八萬元的頭戴式裝置，原因是用久了會有頭痛或頭暈狀況，也有人抱怨裝置配重偏向前方，很難戴得久。

售價 語言 頭痛

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