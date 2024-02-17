鴻海發言人：今明兩年AI伺服器需求非常好 是主要營收成長來源

鴻海（2317）今（17）日舉行開工典禮，由董事長劉揚偉親自主持，針對鴻海今年人工智慧（AI）伺服器的展望？鴻海發言人巫俊毅在開工典禮後表示，今年與明年的AI伺服器需求將會非常好，也將是鴻海今年主要的營收成長來源之一，由於鴻海在全球伺服器市占率超過四成，鴻海也將明顯受惠。

巫俊毅說，AI產業過去一年非常蓬勃，主要受惠軟體與應用開發，自然硬體也會受惠，所以整體來看 大概也符合整個多數國際企業所提到的，今年或者是明年AI都還是非常好，成長的比例也都相對強勁，那也是鴻海今年最主要的營收成長的來源之一 。

他說，至於鴻海在這方面佈局，基於我們在整個伺服器的產業有四成以上的市占率，那如果在AI的這些相關的伺服器 尤其是我們在AI伺服器的中上游，有非常非常高的一個市占率，而且跟客戶有非常緊密的一個結合，因此，我們會持續把這個優勢延續下去。

他強調，整體來看，今年AI的伺服器相關產品，還是會是一個主要的成長來源，另外，也會開始看到電動車（EV）會有比較明顯的貢獻。