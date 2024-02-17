快訊

陸籍漁船拒檢翻覆2死 金門地檢透露首次相驗結果

古羅馬燒焦古卷難辨識 靠AI技術重現當代哲學家論述

影／林千又控14個名包遭竊走財損593萬 涉案男友現身了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海發言人：今明兩年AI伺服器需求非常好 是主要營收成長來源

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（中）主持開工典禮。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（中）主持開工典禮。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）今（17）日舉行開工典禮，由董事長劉揚偉親自主持，針對鴻海今年人工智慧（AI伺服器的展望？鴻海發言人巫俊毅在開工典禮後表示，今年與明年的AI伺服器需求將會非常好，也將是鴻海今年主要的營收成長來源之一，由於鴻海在全球伺服器市占率超過四成，鴻海也將明顯受惠。

巫俊毅說，AI產業過去一年非常蓬勃，主要受惠軟體與應用開發，自然硬體也會受惠，所以整體來看 大概也符合整個多數國際企業所提到的，今年或者是明年AI都還是非常好，成長的比例也都相對強勁，那也是鴻海今年最主要的營收成長的來源之一 。

他說，至於鴻海在這方面佈局，基於我們在整個伺服器的產業有四成以上的市占率，那如果在AI的這些相關的伺服器 尤其是我們在AI伺服器的中上游，有非常非常高的一個市占率，而且跟客戶有非常緊密的一個結合，因此，我們會持續把這個優勢延續下去。

他強調，整體來看，今年AI的伺服器相關產品，還是會是一個主要的成長來源，另外，也會開始看到電動車（EV）會有比較明顯的貢獻。

AI 伺服器 劉揚偉 鴻海

延伸閱讀

鴻海六核心價值 打造下個50年

輝達執行長黃仁勳 今晚出席台灣分公司尾牙

推廣華語教育 鴻海與印度大專院校合作「儲備產業人才」

代工龍頭鴻海 半導體布局廣

相關新聞

鴻海發言人：今明兩年AI伺服器需求非常好 是主要營收成長來源

鴻海（2317）今（17）日舉行開工典禮，由董事長劉揚偉親自主持，針對鴻海今年人工智慧（AI）伺服器的展望？鴻海發言人巫...

熊本廠傳量產時程提早 台積電：依計畫年底前量產

台積電日本熊本廠將於2月24日開幕，媒體報導，熊本廠目前已投片試產，量產時程可望提早。台積電表示，熊本廠將按照計畫於年底...

AI還在起步階段 定期定額投資參與科技股熱浪

2023年人工智慧(AI)題材大爆發帶動Nvidia、AMD大漲，但除了這兩間公司外，近期晶片設計公司ARM和AI伺服器...

AI醫材快篩病患存隱憂 宏碁創辦人施振榮：產業5年內將現轉折

AI發展受到矚目，挑戰也一一浮現。宏碁創辦人施振榮表示，AI應用若照速度直線發展，消耗的電力將讓地球吃不消，未來需有大突...

應材財報猛…晶片股添柴火 激勵歐日相關族群走揚

美國晶片設備大廠應用材料公司（Applied Materials）上季獲利與營收都高於市場預期，且本季財測樂觀，看好人工...

Sora報到 OpenAI進軍影片生成

ChatGPT團隊OpenAI十五日公布影片生成模型Sora，只要輸入簡短文字描述，就能生成一分鐘逼真影片，目前僅開放給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。