Sora報到 OpenAI進軍影片生成

ChatGPT團隊OpenAI十五日公布影片生成模型Sora，只要輸入簡短文字描述，就能生成一分鐘逼真影片，目前僅開放給少數專業人士試用，但一推出就在網路上引起轟動，全球網友熱議「OpenAI放大招」、「展示效果驚人」、「一覺醒來，眼睛所及已經無法分辨真實虛擬」。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也在X上發布貼文，邀請大家回覆一段文字內容，讓他使用Sora生成影片。其中有一些有趣成果，例如文字指令為「兩隻黃金獵犬在山頂上錄Podcast」的生成影片中，就出現兩隻黃金獵犬坐在鋪了紅色的野餐墊上，還戴上耳機並面向麥克風。

OpenAI介紹公司新的AI系統可基於使用者鍵入的文字，生成逼真的影片。這令OpenAI成為最新一家擁抱影片生成技術的AI公司。Sora快速生成的影片可呈現「有著多個人物的複雜場景，特定類型動作以及主題與背景的正確細節」。

OpenAI已經發表多段Sora影片，包括走在熱鬧東京街頭的時尚女性、踏著白雪皚皚奔跑的猛獁象、無人機視角的海浪拍擊大蘇爾加雷角懸崖、在雪中玩耍的小狗。OpenAI指出，Sora對語言有深入的理解，能準確地解釋用戶提示、產生充滿情感的影片，也能夠在一支影片中創建多個鏡頭，準確地保留角色和視覺風格。

OpenAI也在X平台張貼一段逼真影片，這段影片是由輸入一段提示文字所產生：「美麗、下雪的東京正熱鬧著。鏡頭穿過繁華的城市街道，幾個人享受著美麗的下雪天，並且在附近攤位購物。美麗櫻花花瓣隨著雪花在空中紛飛。

奧特曼在社群平台X上發文寫道，Sora推出之初會只提供給限量的創作者。另外也會讓一個評估Sora安全性的團隊可以使用。之後才會整合到公司的產品。

臉書母公司Meta Platforms、Google、Runway AI等科技公司先前都已有文字轉影片生成器。彭博資訊說，這個技術雖然能加快創意的過程，但也引發疑慮，擔心AI影響藝術家生計或散布假影片。