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國際強敵環伺 遠傳 friDay 影音奪本土 OTT 付費訂閱第一

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

OTT串流影音追劇熱度日漸提高，根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新傳播市場調查，民眾付費訂閱線上串流影音比例已逾五成，多透過OTT平台直接訂閱，其中，遠傳friDay影音強打獨家影音內容、AI推薦片單等貼心服務，獲用戶肯定，成為調查報告中本土OTT平台付費訂閱首選。

遠傳friDay影音指出，在《夜晚盛開的花》等獨家強檔韓劇、綜藝熱播下，更帶動遠傳friDay影音春節期間流量大爆發，全站單日最高點擊數較去年同期成長7%，付費會員觀看時數更成長近三成。

根據NCC公布最新台灣傳播市場調查，OTT影音串流日漸普及，已成民眾主要收視來源之一，其中16歲以上民眾有看過線上串流影音者，付費訂閱線上串流影音（OTT TV）比例已超過五成，顯示民眾對於付費收看優質內容意願高，且主要透過OTT業者直接訂閱，比例超過六成，達64.8%，其次為電信業者的22%與有線電視業者的12.8%。

根據NCC台灣傳播市場調查調查也顯示，付費訂閱遠傳friDay影音比例高居本土OTT平台之冠，僅次Netflix及Disney+這二大國際OTT業者。

調查顯示，民眾影音收視習慣相較過往已大幅改變，帶動OTT影音服務蓬勃發展。遠傳表示，以遠傳friDay影音為例，2023年全站付費用戶數年增近一成、免費會員大增逾六成，同時連續三年榮登文策院民調本土OTT平台使用率冠軍，也在知名收視率調查公司尼爾森調查中位居台灣OTT影音網站使用佔比本土OTT平台第一，都和NCC調查報告不謀而合，強勢問鼎本土OTT平台一哥。

OTT 串流影音 遠傳

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