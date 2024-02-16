搶開學季 台灣大推自由選筆電、護眼電競螢幕零元

迎接開學季，台灣大哥大（3045）表示，瞄準學生添購筆電、外宿環境清潔等需求，推出多款商品優惠，包括華碩（2357）15.6吋輕薄筆電、具TÜV德國萊茵認證護眼的宏碁（2353）電競螢幕等商品，搭配「自由選」專案，最低零元起。

台灣大表示，到myfone網路門市申辦「自由選」，加碼送最高1,000元mo幣。myfone網路門市2月18日前，每日整點更推出限時限量開學夢幻品搶購活動，包括華碩15.6 吋Vivobook筆電、Samsung Galaxy Tab A8 WiFi版(福利品)等3C逸品，最低42折起。

台灣大指出，「自由選」擁有近百樣家電，開學季嚴選四款商品，搭5G指定專案即可零元帶回家，包括華碩15.6吋輕薄筆電VivoBook，具備512G SSD容量，適合文書處理；宏碁VG280K 28型 IPS 4K 影音電競螢幕，有效濾除藍光，擁有高畫質色彩，學生玩遊戲能享受逼真視覺體驗；THOMSON數位馬達手持無線吸塵器與環保除濕機，協助學生維持住宿環境乾燥及乾淨；考量學生在校內短程移動需求，亦提供Segway Ninebot D18W電動滑板車。用戶申辦「自由選」專案，再享多元娛樂，包括MyVideo、KKBOX及GeForce NOW雲端遊戲服務白金方案，最高三個月免費體驗。