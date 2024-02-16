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HTC VIVE Focus 3征服太空 為太空人每日運動最佳夥伴

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）今（16）日宣布，在成功部署 VR 虛擬實境頭顯裝置 VIVE Focus 3 於國際太空站（International Space Station；縮寫為ISS），協助太空人解決心理健康問題後，現在進一步擴大應用範疇，成為太空人重要的日常運動裝置，協助太空人達到身心健康平衡。

宏達電董事長王雪紅表示，「在國際太空站成功部署 VIVE Focus 3，成為能夠支援太空人心理健康的重要裝置之一，是一個卓越的里程碑。很高興能夠在此基礎上擴展計畫，同時能支持太空人的身體健康」。

王雪紅進一步說明，「在 HTC，我們受到創新文化的鼓舞，持續追求推動前沿沉浸技術的新途徑，以造福人類。VIVE Focus 3 成為第一款能夠在太空微重力環境下運作的一體機 VR 頭顯裝置，不僅是團隊努力的見證，更將對地球產生深遠的影響。這項創新的影響力也將跨越了地球」。

來自歐洲太空總署，現擔任國際太空站（ISS）指揮官的安德里亞斯·莫根森（Andreas Mogensen）在執行6個月的美國國家航空暨太空總署（NASA）Crew-7 太空任務期間，可透過由丹麥航空公司製造的 FERGO 健身腳踏車和VIVE Focus 3 進行 VR 運動體驗。

為了克服國際太空站內冰冷、狹小且充滿環境噪音的空間，安德里亞斯佩戴 VIVE Focus 3，搭配 FERGO 健身腳踏車，在踩踏的同時，風景隨之變化，營造出視覺和物理相符合的獨特體驗；在 VR 體驗中，提供五條供安德里亞斯享受的騎行路線，這些路線都是在他的故鄉丹麥拍攝的，包括：Loekken（洛肯）、Silkeborg（錫爾克堡）、Svanninge Bakker（福堡）、Odense Aasti（歐登西）和 Copenhagen Lakes（哥本哈根湖區）。

來自英國太空總署的傑瑞米·柯蒂斯（Jeremy Curtis）等專家則表示，在太空中度過五個月的太空人若未持續性地運動可能會失去「40% 的肌肉和12% 的骨量」。柯蒂斯指出，「此肌肉流失量相當於一個20歲的人在三個月內變成60歲。」回到地球後，太空人可能需要花上長達12個月的時間來進行身體全面康復。

丹麥航空公司執行長 Thomas A.E. Andersen 表示，「在微重力環境中支援太空人的身體健康至關重要，不僅有助於任務的成功，更對太空人長期身體及心理健康有很大的幫助。我們的第一台運動自行車 CEVIS 在國際太空站上執行任務20多年，回饋了豐富的實務經驗。FERGO 腳踏車的引入是極為成功的升級，透過與 VIVE VR 相結合，意味著太空人可以更積極地參與運動，並期望能激發更大的動力」。

VR 太空人 運動

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