外媒揭蘋果 Vision Pro 爆退貨潮原因 網友喊「沒信仰！」

蘋果2月2日推出首款混合實境頭戴裝置Vision Pro，引爆一陣話題，不過近日卻傳出許多人因為舒適度問題，準備退貨頭戴式裝置。此消息一出引發許多網友熱議，有網友就表示，「沒信仰！」，不過也有網友認為，「我看很多人本來就打算體驗過就退吧」。

科技新聞網站The Verge報導，舒適度問題是使用者決定退貨Vision Pro的最主要原因，有用戶提到這款裝置導致頭痛或頭暈，也有人抱怨裝置配重偏向前方，因為蘋果官網允許買家在14天內退貨，對於Vision Pro首批買家而言，已接近退貨期限。

The Verge指出，許多決定退貨的使用者也說，希望試試看第2代Vision Pro，目前很難看出早期嘗鮮者的意見將如何影響Vision Pro的發展。

部分網友認為此裝置價格太高，要價約3,500美元（約新台幣11萬元），「最重要是太貴吧，就是VR眼鏡，別人價格也沒這麼貴」、「優點就是貴缺點也是貴」、「還有那個價錢，一般人14天嚐鮮體驗看看就直接退了」。

不過也有網友表示多數人只是想拍開箱影片，「網紅都開箱後就退貨了」、「發文完就能退貨了啊」、「買來玩一下就退正常...目前沒什麼用...」、「本來就買來體驗一下而已的吧」。

最多網友覺得要長時間配戴，不舒服是最嚴重的問題，「要熱賣你得要能長時間配戴」、「眼睛疲勞這件事難以克服」、「戴到不舒服 那這商品注定沒有用」、「眼睛跟螢幕那麼近 再厲害的技術 能戴多久」。