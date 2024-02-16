快訊

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

晚安小雞判刑 柬埔寨法院曝2人還擬拍性侵和摘器官影片

才被瘋傳耍大牌！ 最帥索隆不來了…無預警宣布「台灣活動取消」

外媒揭蘋果 Vision Pro 爆退貨潮原因 網友喊「沒信仰！」

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

蘋果2月2日推出首款混合實境頭戴裝置Vision Pro，引爆一陣話題，不過近日卻傳出許多人因為舒適度問題，準備退貨頭戴式裝置。此消息一出引發許多網友熱議，有網友就表示，「沒信仰！」，不過也有網友認為，「我看很多人本來就打算體驗過就退吧」。

科技新聞網站The Verge報導，舒適度問題是使用者決定退貨Vision Pro的最主要原因，有用戶提到這款裝置導致頭痛或頭暈，也有人抱怨裝置配重偏向前方，因為蘋果官網允許買家在14天內退貨，對於Vision Pro首批買家而言，已接近退貨期限。

The Verge指出，許多決定退貨的使用者也說，希望試試看第2代Vision Pro，目前很難看出早期嘗鮮者的意見將如何影響Vision Pro的發展。

部分網友認為此裝置價格太高，要價約3,500美元（約新台幣11萬元），「最重要是太貴吧，就是VR眼鏡，別人價格也沒這麼貴」、「優點就是貴缺點也是貴」、「還有那個價錢，一般人14天嚐鮮體驗看看就直接退了」。

不過也有網友表示多數人只是想拍開箱影片，「網紅都開箱後就退貨了」、「發文完就能退貨了啊」、「買來玩一下就退正常...目前沒什麼用...」、「本來就買來體驗一下而已的吧」。

最多網友覺得要長時間配戴，不舒服是最嚴重的問題，「要熱賣你得要能長時間配戴」、「眼睛疲勞這件事難以克服」、「戴到不舒服 那這商品注定沒有用」、「眼睛跟螢幕那麼近 再厲害的技術 能戴多久」。

蘋果 開箱

延伸閱讀

樂高推出「白雪公主與七個小矮人」盒組 重現巫婆獻毒蘋果、玻璃棺沉睡等場景

龍年清朝「龍王廟」遺址重現 嘉義市百年東門派出所華麗轉身

蘋果警鐘響起？巴菲特公司減持股票 背後可能原因曝

股神減持蘋果 加碼石油股

相關新聞

電腦公會：2030全球 XR 市場規模再擴大 上看3500億美元

搶攻空間運算（Spatial Computing）未來商機，科技大廠不遺餘力！台北市電腦公會（TCA）表示，高通在CES...

OpenAI 新品、新功能連發！挾 Sora 搶市、ChatGPT 將更新

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI再推新品Sora！人工智慧領導團隊OpenAI近日在社群平台X上傳一段「猛獁像...

數位商機爆發 電腦資訊服務業2023年營收5,700億創新高

經濟部今（16）日表示，在數位商機爆發和雲端業務挹注下，推升2023年電腦及資訊服務業全年營業額達5,700億元，為歷年...

OpenAI 反擊了！不畏 Gemini 挑戰、以 Sora 搶影片生成商機

Google才剛推出全新生成式AI模型「Gemini 1.5」，並號稱「處理量」比ChatGPT開發公司OpenAI還要...

新聞眼／台積撐台灣 晶片外交 影響深遠

護國神山台積電昨（十五）日盤中最高漲至七○九元，創歷史新高，終場收在六九七元，漲幅高達百分之七點八九，刷新近年單日最大漲...

矽晶圓二哥示警復甦不妙 環球晶、台勝科、合晶同步承壓

市場普遍看好半導體景氣回升之際，全球半導體矽晶圓二哥日商勝高（SUMCO）拋出震撼彈，示警本季獲利恐銳減95%，直言「除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。