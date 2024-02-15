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中華電信Hami Video點閱倍數成長 收視再創高峰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信表示，Hami Video 龍年農曆開春報喜，獨家搶先看電影、獨家強檔戲劇，帶動 Hami Video 影劇館+收視流量較去年同期成長近2倍，收視點閱再創高峰！聯合報系資料照
中華電信表示，Hami Video 龍年農曆開春報喜，獨家搶先看電影、獨家強檔戲劇，帶動 Hami Video 影劇館+收視流量較去年同期成長近2倍，收視點閱再創高峰！聯合報系資料照

中華電信（2412）表示，Hami Video 龍年農曆開春報喜，獨家搶先看電影、獨家強檔戲劇，帶動 Hami Video 影劇館+收視流量較去年同期成長近2倍，收視點閱再創高峰！

中華電信指出，春節連假正是追劇好時機，戲劇點閱排行由獨家韓劇《我的Happy Ending》獲冠軍，人氣最高！全網獨家台劇《商魂》讓劇迷期待度超高，尚未正式播出僅以預告片點閱即衝上春節戲劇人氣榜前十名。此外，戀愛實境韓綜《換乘戀愛3》大年初一奪得新春點閱頭香，最新集數播出當日即躍上人氣冠軍，Hami Video 開春收視紅盤為龍年開出好彩頭！

中華電信表示，Hami Video 影劇館+以院線直送新片，熱血動作片《超危險保鑣》及職場喜劇《他馬克老闆》登上影劇館+點閱排行第一及第二名；電視館因應春節特別推出「韓劇24h不斷電」頻道，讓客戶過年輕鬆收看人氣韓劇，甫上架亦衝上電視館影劇收視點閱第一名。

此外，中華電信指出，取得網路獨家首播的旗艦大戲《商魂》將在本周六（17日）MOD、Hami Video 影劇館+強勢全台首播，歡迎劇迷鎖定收看；另陸續上架眾多院線直送獨家電影包括名導是枝裕和最新力作《怪物》、單點電影：《12.12：首爾之春》、好萊塢新片《魔髮精靈：樂團在一起》等熱門強檔。

中華電信 電影 韓劇

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