技嘉將在MWC大秀5G人工智慧 全新旗艦級AI伺服器登場

技嘉（2376）即將前進MWC世界行動通訊大會，全面展示涵蓋AI/HPC、5G、雲端/邊緣運算以及資料中心綠色運算等跨領域尖端技術，為電信和雲端服務帶來先進且完整的解決方案。技嘉將展出一系列支援超微（AMD）、輝達（NVIDIA）頂級GPU技術的AI伺服器陣容，其中，引起市場高度關注的全新旗艦級AI伺服器也將強勢登場，這款伺服器配備AMD Instinct MI300X加速器，其突破性的效能將讓生成式AI等巨量工作負載效率提升至嶄新的境界。

除了完整的AI伺服器技術布局，技嘉也將展示接軌次世代5G人工智慧的雲端和邊緣運算伺服器系列，讓電信業、大型雲端業者、以及各種規模的企業皆能駕馭新一代的網路通訊和AI技術，開發創新的智慧應用並提升營運效率。而面對AI時代下大幅成長的伺服器耗電和散熱挑戰，技嘉也將展出大型的浸沒式冷卻槽以及一站式的解決方案，提供兼顧節能散熱和效能升級的關鍵解方，助各國資料中心轉型為節能永續的綠色機房。

技嘉即將在MWC展出超級電腦等級的AI伺服器，涵蓋AMD和NVIDIA最新的晶片技術，例如能支援最新的AMD Instinct MI300X和NVIDIA HGX H100兩種8-GPU運算模組的旗艦級AI伺服器系列，並配備新世代的高頻寬互連技術，提供世界級的AI運算效率。

現場也將展出搭載AMD Instinct MI300A APU、NVIDIA Grace Hopper Superchip的AI伺服器系列，以及可支援大型AI模型運算的全快閃儲存伺服器。這些產品充分展現技嘉的技術領導地位，藉由技嘉的高密度伺服器設計和散熱配置，讓AI伺服器發揮更強大的整體效能。技嘉提供完整的AI伺服器產品線，滿足不同的運算架構，讓企業、科研機構、雲端服務或5G基礎建設等各種IT環境皆能導入最適合的運算解決方案。

面對5G人工智慧時代的企業級運算需求，技嘉提供支援最新網通技術的伺服器系列，並通過電信業相關的品質標準，可針對產業的多元需求量身打造高效能的運算平台。現場將展示模組化邊緣運算伺服器，機箱內可搭配不同主機板、電源供應系統、加速卡和網路卡，以滿足5G網路通訊、AI運算、雲端和邊緣運算等不同的工作負載。這種彈性的模組化運算平台能因應市場的變化，無縫升級到最先進的硬體規格，大幅降低日後的維護和升級成本。

技嘉也將展示能滿足大規模雲原生工作負載、電信服務到中小企業IT營運等應用情境的伺服器系列，提供靈活的IT部署選擇。這些伺服器通過相關的電磁、環境和資訊安全檢驗，並且在雲端、邊緣到近端的網路平台皆能發揮優勢的運算力和低功耗，協助企業快速打造銜接新世代技術的未來資料中心。

隨著AI加速運算逐漸在各產業普及，飛速成長的運算量帶動資料中心的散熱需求不斷攀升。而相較於傳統的氣冷散熱，浸沒式冷卻不僅能大幅提升伺服器的散熱效率、省下高昂的空調電費，還能確保伺服器在穩定的溫度下運行，釋放極致的晶片效能，讓資料中心效能升級的同時實踐節能減碳。

技嘉提供一站式的浸沒式冷卻系統建置與服務，已協助各國的資料中心升級至新世代的綠色機房，兼顧科技發展和節能永續目標。技嘉將在本次MWC展示一台大型的浸沒式冷卻槽，以及可支援AI和雲端運算的浸沒式冷卻伺服器，示範綠色機房如何在有限的空間內達到最大化的運算密度、提升電力使用效率（PUE），並且在優勢的成本效益下滿足多元的工作負載。

5G、邊緣運算以及AI技術，將帶給世界更智慧、更安全的未來交通。技嘉研發的自動駕駛控制主機（ADAS）和車載資通訊控制器結合先進的AI軟硬體，並且提供高速、低延遲的資料傳輸效能，讓車載電腦能整合來自感測器的大量數據後即時演算，提供精準的車道定位和駕駛決策，讓自駕車能在複雜多變的路況下安全行駛。