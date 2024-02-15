宏碁施振榮新年兩個夢 盼台灣掌握淨零碳排契機

大年初六新春開工團拜，宏碁（2353）集團創辦人施振榮說：「我有兩個夢。」他進一步表示，新年新希望就是期盼台灣能再次掌握淨零碳排帶來產業典範轉移的新契機，順勢造勢，借重台灣科技島的創新科技，為世界做出更大的貢獻。

施振榮15日舉辦新春開工團拜，宏碁、緯創（3231）科文双融等企業主管先後來到施先生家拜年。對於新的一年，施振榮表示，人生七十又一回，在邁向80歲之際，希望能夠繼續不斷地學習，並對台灣的未來做出更大的貢獻。

施振榮長期以來一直關心著台灣的永續發展及競爭力，他說：「我有兩個夢。」他指出，基於台灣未來長遠的發展，第一個夢就是希望台灣能掌握淨零碳排帶來的契機，及早投入做好產業典範轉移的準備。第二個夢則是持續推動科技與文化的双融。

他並表示，雖然他已從宏碁退休，但沒從社會退休，至今仍持續善盡個人的社會責任（PSR），並持續挑戰困難、突破瓶頸、創造價值，為的就是希望能為社會做出更大的貢獻。

施振榮指出，過去台灣曾在全球半導體台積電（2330）與個人電腦（宏碁）產業啟動了典範轉移，在產業從垂直整合走向垂直分工的大趨勢下，讓台灣在全球產業供應鏈中扮演關鍵的角色。

此值全球推動淨零碳排的大趨勢，施振榮也呼籲說，台灣要順勢造勢，要借重科技島過去多年累積的基礎，不斷創新。

目前在推動淨零碳排的這個領域，施振榮主要透過他共同發起創辦的庫得科技進軍電動物流車巿場，希望以創新的商業模式啟動電動車的典範轉移；此外在零碳排船領域，施振榮則與其國際友人Gunter Pauli共同創辦了保利馬公司，並再次擔任董事長，希望啟動船舶巿場的典範轉移。

至於在推動科文双融方面，他也指出，台灣未來的新願景就要以成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation）為定位，打造台灣成為東方矽文明（Si-vilization）的發祥地。

施振榮表示，過去台灣因為促進3C產品普及化已對世界的物質文明做出貢獻，但硬體只是載具，載具上的內容更與文化及生活息息相關，因此期待未來在矽科技的基礎上，台灣應當仁不讓，要讓來自台灣文化藝術的精神文明，也能對人類文明做出更大的貢獻。