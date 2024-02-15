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台積電全力擴充3奈米產能 中砂、辛耘迎好年

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台積電（2330）今年在3奈米製程產能需求大增情況下，月產能將可望由今年第1季的3～4萬片，年底將上看10萬片規模，使再生晶圓用量全面爆衝，業界推估，今年下半年再生晶圓月產能將可望因此供不應求，代表切入再生晶圓供應鏈的中砂（1560）、辛耘（3583）今年營運將可望迎來好年。

台積電3奈米產能在蘋果、輝達、高通、聯發科（2454）、超微及博通等大客戶力挺效應下，今年產能不僅仍將維持全面滿載，且台積電為因應客戶強勁需求，也決議將會大舉擴增3奈米家族月產能，且還將推出N3E、N3P、N3X及N3AE等產品線。

業界傳出，台積電今年在大舉3奈米擴增月產能效應下，預計今年第1季的3～4萬片月產能，年底將可望上看10萬片規模，代表月產能將可望翻倍成長，按照台積電營運往例，通常是客戶提出需求，台積電才會啟動擴產計畫，因此在台積電決議擴產情況下，顯示台積電已經承接大量客戶的3奈米訂單，使台積電3奈米產能有機會一路旺到年底。

以目前台積電3奈米良率仍在爬升情況下，則需要使用到大量的再生晶圓，將使再生晶圓需求將可望更勝去年。

法人指出，目前中砂、辛耘都已經切入台積電先進製程供應鏈當中，在台積電3奈米製程產能大舉擴增情況下，中砂、辛耘的再生晶圓需求將可望大幅看升，出貨動能將有望明顯勝過去年水準。

中砂公告今年1月合併營收達5.45億元、月成長6.0％、年增15.9％，寫下歷史同期新高。法人推估，中砂今年營運將可望隨著晶圓廠客戶訂單動能大增，業績有望繳出雙位數成長動能，力拚改寫歷史新高水準。

台積電 奈米 晶圓廠

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