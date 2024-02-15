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ASML：晶片業復甦 有出口管制風險

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導
ASML樂觀表示，晶片業已經來到谷底，如今開始出現復甦跡象。路透
ASML樂觀表示，晶片業已經來到谷底，如今開始出現復甦跡象。路透

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的需求為業界風向球，該公司在年報中樂觀表示，晶片業來到谷底，開始出現復甦跡象，但同時警告，地緣政治緊張和美國可能擴大對中國大陸的出口管制，仍是營運風險。

ASML財務長達森在十四日發布的二○二三年年度報告指出，「我們相信市場如今來到跌勢的最低點，儘管無法預測未來的確切走勢，但復甦正在萌芽」。他說：「較長期趨勢確定無疑」，人工智慧（AI）、電氣化、能源轉型，為ASML業務的利多。

然而，ASML年報中也提到，「受出口管制影響的中國實體名單，自二○二二年來攀升」，「受限制的客戶名單和限制範圍可能改變」。

ASML上月表示，預料美國和荷蘭的出口管制，將使該公司中階的深紫外光微影設備（DUV）產線，今年對大陸銷售減少約百分之十至十五。去年艾司摩爾的DUV銷售改寫紀錄。

半導體 美國 荷蘭

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