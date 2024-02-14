技嘉1月營收創歷史單月新高 法人持續看好營運後市

日本重視半導體發展，找來台積電赴熊本設廠，不過，回顧1980年代，日本也曾經是能與美國抗衡的半導體大國，究竟在這過去40年裡面，日本半導體產業遇到哪些產業消長與困境？接下來的日本，又要如何重新在半導體產業中找回自己的一片天？

2024-02-14 09:00