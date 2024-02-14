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技嘉1月營收創歷史單月新高 法人持續看好營運後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

技嘉（2376）公布1月營收為169.3億元，月增32%、年增106%，創單月歷史新高，符合法人預期。分析師表示，技嘉1月營收表現強勁，主因新年在2月，客戶提前拉貨，第1季營收達成率約37%，符合預期。

大型法人指出，技嘉第1季有大陸農曆年小旺季，板卡業務維持高峰，加上AI Server出貨持續增加，估營收季增1%，年增64%。第2季為MB傳統淡季，估營收季減12%，年增55%。

展望後市營運，技嘉已出貨輝達A100、H100的產品，近期又取得超微MI300認證，預估AI伺服器占2023、2024、2025年整體營收比重10%、18%、23%，貢獻顯著，加上消費性電子逐漸復甦，對板卡業務有利，業績表現強勁。

技嘉 營收

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