科技大老開書單／陳其宏 看「奇異」風雨歷程

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
佳世達董事長陳其宏。本報系資料庫
佳世達董事長陳其宏。本報系資料庫

佳世達集團董事長陳其宏推薦讀者閱讀《傑夫．伊梅特：帶領美國百年企業奇異走過16年風雨的剖心自白》（原文書名：Hot Seat），這是由奇異前執行長伊梅特（Jeff Immelt）撰寫的第一手剖心自白。

陳其宏指出，奇異締造百年盛世卻由盛轉衰的故事大家都不陌生，讀這本書像是坐到第一排的觀眾席，和伊梅特一起面對困境，做出決策和執行，這是每位領導者、尤其是需要領導變革的領導人，從行動家成為卓越思想家的修煉之路。

陳其宏說，《Hot Seat》見證百年典範企業由盛轉衰的過程，伊梅特剛上任就力圖希望改善奇異資本過於龐大、而核心工業事業體投資不足的問題，也礙於盈餘穩定和維繫股價市值的思維，一邊削弱奇異保險的勢力卻仍讓奇異資本繼續成長，財務操作和核心競爭力的孰重孰輕，值得領導人深思。

大多數領導人並不完美也不幸運，當他們面臨困難決定的時候，不會有一張保證成功的地圖可循。陳其宏推薦《Hot Seat》給所有立志成為領導者的讀者，因為從不間斷的省思和警惕，永遠是從行動家持續修煉為卓越思想家必經之路。

奇異 陳其宏 領導者

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