科技大老開書單／彭双浪 在「狼煙」中學歷史
友達暨富采董事長彭双浪分享近期閱讀兩本書，第一本是《狼煙未燼》，該書有如一部課本沒教的民國簡史，開啟人們對民國史新面向。其次是前科技部長陳良基與王素梅夫婦合著的《牽手就不放手：我們一起穿越憂鬱流沙》，教人面對逆境，從而找出解決之道。
墨言文化出版的《狼煙未燼》，作者是前中華民國結構技師公會全國聯合會理事長蔡榮根，他生於戰地金門，將師友和自己的生命故事為經，以變遷時代和動人情節為緯，書寫一部課本上沒教的民國簡史。
彭双浪表示，歷史其實會有許多面向，而人們往往只看見主流的一面。閱讀《狼煙未燼》可窺見從北伐、抗戰到國民政府遷台期間，被當權者忽略的故事，在歷史洪流中的無聲掙扎與無奈，足以震撼和觸動不同世代讀者。
去年底出版的《牽手就不放手：我們一起穿越憂鬱流沙》，由陳良基與王素梅夫婦合著，陳良基為照顧病妻而毅然辭職和退休，並以守護者身分陪伴妻子走過憂鬱幽谷的過程。這本書最大特色是同時記錄憂鬱症照顧者與被照顧者心路歷程。
彭双浪指出，《牽手就不放手：我們一起穿越憂鬱流沙》詳細記載發病到治療的過程，其中的艱辛與雙重痛苦。
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