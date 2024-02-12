科技大老開書單／郭水義 洞悉AI競爭策略

中華電信董事長郭水義公忙之餘愛看書，關注全球發展趨勢，過年期間，他推薦閱讀《領導者的數位轉型》（Competing in the Age of AI）這本書，洞悉企業界包括組織領導者在處於人工智慧（AI）時代可行的競爭策略。

郭水義指出，2020年兩位哈佛商學院教授卡林．拉哈尼（Karim R. Lakhani）及馬可．顏西提（Marco Iansiti）撰寫此書。作者點出，原本人類需耗時十年的疫苗研發，AI賦能下，僅不到一年，以史無前例的速度開發出Covid-19疫苗，及時防止一場可能如中世紀黑死病一樣的疫情災難，更以十章結構性、系統性的鋪陳，佐以實務界的眾多精采個案，提出在AI時代企業可行的競爭策略，並延伸論述大量的AI驅動數位商業模式與營運模式轉型相關精彩內容。

郭水義認為，《領導者的數位轉型》值得愛好企業策略、數位轉型與AI相關議題的讀者深讀，尤其在AI時代，企業領導人必須重新界定企業的使命。

郭水義指出，透過資料匯流，加上AI強大演算法，未來朝向數位型營運模式的企業，組織應該設計成能夠釋放數位技術的潛力。網路的重要節點將扮演樞紐的角色，強網路及學習效應的企業，將成為市場傾向的贏家。