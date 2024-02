科技大老開書單／郭水義 洞悉AI競爭策略

中華電信董事長郭水義公忙之餘愛看書,關注全球發展趨勢,過年期間,他推薦閱讀《領導者的數位轉型》(Competing in the Age of AI)這本書,洞悉企業界包括組織領導者在處於人工智慧(AI)時代可行的競爭策略。

郭水義指出,2020年兩位哈佛商學院教授卡林.拉哈尼(Karim R. Lakhani)及馬可.顏西提(Marco Iansiti)撰寫此書。作者點出,原本人類需耗時十年的疫苗研發,AI賦能下,僅不到一年,以史無前例的速度開發出Covid-19疫苗,及時防止一場可能如中世紀黑死病一樣的疫情災難,更以十章結構性、系統性的鋪陳,佐以實務界的眾多精采個案,提出在AI時代企業可行的競爭策略,並延伸論述大量的AI驅動數位商業模式與營運模式轉型相關精彩內容。

郭水義認為,《領導者的數位轉型》值得愛好企業策略、數位轉型與AI相關議題的讀者深讀,尤其在AI時代,企業領導人必須重新界定企業的使命。

郭水義指出,透過資料匯流,加上AI強大演算法,未來朝向數位型營運模式的企業,組織應該設計成能夠釋放數位技術的潛力。網路的重要節點將扮演樞紐的角色,強網路及學習效應的企業,將成為市場傾向的贏家。