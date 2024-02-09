輝達股價登700美元 黃仁勳獲NAE院士

AI（人工智慧）新時代來臨，這讓美國晶片大廠輝達（NVIDIA）七日收盤價再創新高，不僅登上七百美元整數關卡，市值更直逼亞馬遜（Amazon）、距離Google母公司Alphabet也不遠了，與此同時，輝達執行長黃仁勳也獲選為美國國家工程學院（ＮＡＥ）二○二四年院士，輝達可說是雙喜臨門。

外資摩根士丹利證券出具最新報告，將輝達目標價從六○三美元調升至七五○美元，分析師Joseph Moore指出，科技公司積極將AI技術納入旗下產品和服務，包含Meta等大型科技公司在內，向輝達採購將近數十億美元的繪圖晶片，這讓輝達成為這波AI新潮流的最大受惠者。

受惠於AI題材，輝達去年股價已翻倍；外媒報導，今年以來，輝達股價已飆漲逾四成，七日股價以上漲百分之二點七、收在七百點九九美元。根據彭博資訊統計，輝達目前公司市值達一點七三兆美元，在全球排名第六，直逼第五名亞馬遜的一點七七兆美元。

而在摩根士丹利發布報告之後，輝達股價更登上了七百美元大關。輝達也預計將在二月二十一日公布最新財報。

美國國家工程學院也在六日發表今年新院士名單，黃仁勳以帶領輝達研製「高效能繪圖處理器（ＧＰＵ），點燃人工智慧（ＡＩ）革命」成就入選。

ＮＡＥ表示，ＮＡＥ院士是對工程專業人士的最高專業肯定之一，表彰在工程界研究、實行或教育上，以及在新興或傳統領域領導創新有傑出貢獻人士。

特斯拉創辦人馬斯克，則是以他設立太空公司SpaceX的成績，在二○二二年獲選為ＮＡＥ院士。

輝達目前在全球加速運算ＧＰＵ領域，也就是俗稱ＡＩ晶片的市場市占率逾九成。要訓練ChatGPT這類ＡＩ系統，必須配備這類高效運算晶片。輝達的Ａ１００、Ｈ１００晶片供不應求，成為ＡＩ熱潮最大受益者之一。