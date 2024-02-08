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中光電營收／兩大產品線貢獻 元月31.9億元 年增12%

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

中光電（5371）公布元月合併營收約31.9億元，較去年12月份合併營收33.27億元減少4%，與去年同期之28.48億元相較則成長12%，主要係兩大產品線營收皆較去年同期大幅成長所致。

影像產品元月份出貨量約7.3萬台，合併營收約11.12億元，受到傳統淡季影響，分別較12月份減少15%及10%；相較去年同期則分別大幅成長39%及47%，主要係受惠於家庭娛樂、智能微投影及商用機種出貨增加。展望2月份，由於淡季與農曆年工作天數減少影響，預期整體影像產品出貨量將較元月份減少。

節能產品元月份合併營收約15.69億元，較12月份成長2%，係因TV及Monitor機種出貨增加；相較去年同期大幅成長24.5%，則主要受惠於TV營收年增73%帶動。元月份大尺寸TV/PID營收為5.58億元，月成長10%；Monitor產品營收為1.85億元，月成長10%；NB機種營收約6.6億元，月減5%；Tablet機種營收約0.75億元，月成長36%。元月份節能產品整體出貨量約297.1萬片/台，較12月份成長17%，相較去年同期則大幅成長55%。展望2月份，受到淡季與農曆年工作天數減少影響，節能產品整體出貨量將較元月份衰退。

中光電預計於2月27日下午2時30分舉辦112年第4季線上法人說明會，公布112年第4季及全年財報，並說明113年第1季之營運展望。

中光電 營收

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