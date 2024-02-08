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緯軟攜T大使推「雲端即戰力養成班」 培養數位專才

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創軟體。（翻攝自緯創軟體官網）
緯創軟體。（翻攝自緯創軟體官網）

緯創軟體（4953）宣布，公司在積極培育青年人才的使命下，正式攜手數位青年「T大使」組織，共同推出緯創軟體「500強企業雲端即戰力養成班」。團隊透露，此次課程涵蓋雲端、大數據、人工智慧等相關基礎課程，透過企業專案實作與內部合作，讓學員深入了解實際工作場景，獲得實踐經驗。

緯創軟體指出，我們追求的不僅是知識的學習，更是實戰能力的培養，團隊期望與T大使組織共同促進數位科技領域的發展，為產業提供專業人才並注入新活力。公司透露，這將會是一場結合企業實際需求、以及專業知識的卓越之旅，快點攜手開啟這段精彩的職涯，一起走向數位未來吧！

據悉，因應數位經濟興起，政府推動「數位青年T大使推動計畫」，針對未來人才提前布局，同步發展創新商業模式與技術，達到擴大市場與帶動青年薪資成長之目標，透過職能培育與企業實作，協助人才接軌就業市場與數位趨勢。

此次T大使計畫的招募對象，設定為110年起至113年之間的大學畢業生與尚未就業之青年，不知剛畢業的你，是否渴望積累更多實戰經驗？考慮轉職的你，是否對數位產業充滿好奇？社會新鮮人的你，是否準備好迎接新挑戰了嗎？

參加該計劃無需支付任何培訓費用；只需要一鍵就能免費報名，只要加入這趟多項企業專班及主題學院的數位轉型之旅，就有機會獲得高達「10.9萬元」的實作獎勵金，還可以額外申請6000元考照補助，報名時間只到2月16 日止，快來加入計畫拓展自己的夢想職涯吧！

緯創軟體 雲端

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