整理包／電子代工「小金雞」營收出爐 誰最強？排名一次看

隨著春節假期來臨，台股上市櫃市場約有千家企業，都已趕在金兔年結束之前，將1月營收成果正式公布，拿出最亮眼成績的莫過於手握 AI 題材的電子代工廠，而截至今（8）日四大代工「小金雞」營收已全出爐，包括緯創旗下緯穎（6669）、仁寶旗下鋐寶科技（6674）、英業達旗下無敵（8201）、廣達旗下鼎天（3306）、及同為廣達旗下廣明（6188）等，《經濟日報》特地統整列出，以便讀者快速了解新動向，快來看看吧！

1.緯穎：月減7.1%、年增14.4%

緯創集團（3231）旗下伺服器大廠緯穎昨（7）日公布1月營收達187.88億元，雖然月減7.1%、但仍年增達14.4%，創下歷史同期新高。緯穎旗下營收皆已全數來自伺服器製造，可稱之為最純的 AI 大廠。內部透露，看好雲端產業、AI伺服器市場需求續揚趨勢，外界也看好今年隨著伺服器出貨上揚，全年營收可望創下歷史新高。

據悉，緯穎於去年第4季旗下 AI 產品營收的占比，就已超過整體公司的20%，隨著未來市場訂單需求持續上升，也敲定擴充旗下產能、以支應營運需求，公司於上月正式拍板，將對馬來西亞廠啟動增資計畫，金額高達1億美元（約合新台幣31.36億元），以供其新建新的廠房，同時進一步規劃長期投資亞太和美洲自有產能。

2.鋐寶：月增59.1%、年減41.8%

仁寶集團（2324）旗下「小金雞」鋐寶成功切入低軌衛星市場，昨（7）日公布1月份營收達0.65億元、月增59.1%、年減41.8%，遠超市場預期。對此，公司日前透露，目前已跟天線廠商達成合作，正式切入低軌衛星供應鏈，瞄準「用戶終端閘道器」，其效益估計後續將逐步顯現，預估整體營運將於下半年改善。

據悉，鋐寶科技（CBN） 為仁寶集團於2009年8月成立，而鋐寶非常注重客戶的需求，並提供高質量和成本競爭力的解決方案。鋐寶科技開發了四大類產品：網路，家庭安全，家庭娛樂和無線配件，以滿足廣大客戶的各方面需求。去年底鋐寶則特地召開法說會宣布，公司已逐步切入低軌衛星市場，攜手天線廠商瞄準用戶終端閘道器進行佈局。

3.無敵：月增24.6%、年減39.2%

代工大廠英業達（2356）旗下無敵，近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等 AI 相關智慧AIoT裝置產品，成功切入汽車保險市場，昨（7）日公布1月營收0.48億元，月增24.6%、年減39.2%，符合市場預期。據悉，無敵本週一封關日以19.05元收跌，較前一交易日下跌0.65元、跌幅3.29%，不過自營商卻轉買超態勢，值得關注。

據了解，無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，並有 BESTA 自有品牌行銷全球，而公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦 AI 相關領域，也開創雲端相關的事業，不僅搭上這波 AI 狂潮，也讓虧損大幅收斂，就整體而言，考量技術面強勢，產業轉型有成，市場關注後續走勢。

4.鼎天：月減53.8%、年增8%

廣達（2382）旗下鼎天昨（7）日公布1月營收0.66億元、月減53.8%、年增8%，據悉，鼎天是全球衛星定位和無線通訊技術的領導廠商，所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統（GPS）主機板，專注于為全球客戶提供先進的位置感知、汽車雷達、雲端 AI 視覺解決方案和 ODM/OEM。

鼎天近來年積極發展車用產品，包括 AI 攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛者監控系統（DMS）等；展望未來，公司透露，經營團隊將持續以東南亞、歐美及日本等地為目標擴大車用市場，外界也看好後續表現，股價逆勢上揚，躲過市場賣壓的影響。

5.廣明：月減16.4%、年減14%

廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）已於6 日公布1月營收，達7.27億元，較12月營收下滑16.4%，較去年同期減少14.0%，呈現年月雙減的態勢。廣明近年隨著雲端運算及網路的蓬勃發展，網際網路提供更多元服務，儲存媒體和方式快速演進，入手利多題材加持。

據悉，廣明旗下產品因固態硬碟具備省電、存取速度快、體積小、適應各種環境的優勢，在固態硬碟技術更成熟，製程快速演進的同時，價格也普遍為市場接受，種種優勢正符合目前資訊產業發展的趨勢及需求，固態硬碟的搭載率及出貨量持續成長。