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崇越1月營收達40.5億元 全年可望逐季成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越董事長潘重良。圖/崇越提供
崇越董事長潘重良。圖/崇越提供

崇越（5434）今公布1月營收相較去年12月增加1.2億元，主要受惠於光阻液、石英部品、研磨液等半導體及電子材料出貨回升；與去年同期相比，半導體材料營收大致持平。展望2024年，隨半體廠庫存水位趨於正常，且產能利用率回溫，營運預估將逐季攀升，全年營收可望正成長。

崇越整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，也提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 營收

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