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台南沙崙智能科學城 這些國家級單位邁向「下一步開發」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國科會資安暨智慧科技研發大樓A棟2021年開幕後，B棟工程將在2024年底完工。圖／經發局提供
國科會資安暨智慧科技研發大樓A棟2021年開幕後，B棟工程將在2024年底完工。圖／經發局提供

位在台南高鐵區的沙崙智慧綠能科學城已順利營運，總進駐就業人數超過1800人，台南市政府表示，在政府與民間各進駐單位的努力下，如今科學城發展已邁入下一階段，各項二期、三期工程，均在進行規畫或施工。包括中央研究院南部院區、國科會資安暨智慧科技研發大樓、三井OUTLET PARK、陽明交大台南分部，均有下一步開發動作。

市長黃偉哲在台灣燈會的開幕式，提到高鐵燈區所在的沙崙代表，台灣的科技發展與未來。去年10月國科會資安大樓B棟動土為例，被科技界視為「晶創台灣」計畫的重要落地場域，也是南部資安技術與新創發展的關鍵基地，目前工程進度已達到52%，預計今年底就可取得使用執照。

鄰近的陽明交大南部校區則獲得緯創投資設置「智慧與綠能產業研發中心」，也正進行二期校區規畫，而國家太空中心也陸續進駐沙崙科學城的大樓及校區中辦公，預計將在台南部署火箭組裝基地，並結合低軌道衛星與6G技術的發展。

令學術界關注的中研院南部院區，第二階段工程已在去年竣工，目前已有近百位研究人員陸續進駐，其中包括植物基因轉殖溫室、量子電腦專題中心等。蔡英文總統也在今年公布中研院自製5位元超導量子電腦，並宣布量子科研中心就在臺南的南部院區。中研院在台南第三階段的大樓將以量子科技的核心實驗設施為主，目前已在辦理工程招標。

經發局長林榮川表示，沙崙智慧綠能科學城位於大南方S產業廊帶的地理核心，同時也透過前瞻再生能源、化合物半導體、資安技術、無人載具等智慧科技，成為S廊帶的研發核心，將關鍵技術持續外溢到南科等產業園區。

台南市府在經濟部的指導下，設置沙崙科學城辦公室，將持續整合中央與地方的資源，協助研發團隊將技術示範落地，並持續協助各單位進行二期、三期工程的推動；為了強化沙崙科學城的生活機能，目前正在大台南會展中心旁進行武東段276-1產業專用區的招商，歡迎有意設置旅館、商場與觀光休憩的業者與南市經發局聯絡，共同打造複合型的商業設施。

民間重大投資部分，三井OUTLET PARK二期本月2日動土，預計再引入50家專櫃進駐，董事長久一康洋董感謝台南市政府與黃偉哲市長的協助，用豐富的歷史文化活動，讓來訪旅客感受台南的魅力。三井台南店在2月25日開幕2周年前夕，就達到1500萬人次到訪；鐵道局長楊正君也表示，台南高鐵從2007年營運只用17年的時間，沙崙就將變成都市發展的新核心，這就是軌道經濟在台南生根萌芽。

中研院南部院區第二階段大樓已竣工，目前正招標第三階段工程。圖／經發局提供
中研院南部院區第二階段大樓已竣工，目前正招標第三階段工程。圖／經發局提供

綠能 資安

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