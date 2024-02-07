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台積電1月營收2157.85億元呈現雙增 月增22.4% 年增7.9%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電今年1月合併營收約為2157.85億元，月增22.4%、年增加7.9%。 （路透）【作者：許瑋珂，日期：2024-02-06，數位典藏序號：20240205232239398】
台積電今年1月合併營收約為2157.85億元，月增22.4%、年增加7.9%。 （路透）【作者：許瑋珂，日期：2024-02-06，數位典藏序號：20240205232239398】

台積電（2330）今（7）日公布今年1月合併營收約為2157.85億元，月增22.4%、年增加7.9%

台積電日前法說會提出，今年首季合併營收將達180-188億美元，和去年第4季營收196.2億美元相比，以中間值估約季減6.2%；以1美元兌換新台幣31.1元計算，營收估達5598-5847億元，相當於季減6.5-10%，毛利率估52-54%，營益率40-42%。

台積電預期今年隨IC設計客戶庫存去化告一段落，產業可望健康成長，今年不含記憶體的半導體產業營收可望成長超過10%，晶圓代工業營收也將成長20%。

台積電看好今年美元營收將逐季成長，且增幅可望優於晶圓代工業水準，約達21-26%。由於台積電受惠AI晶片需求旺盛，今年成長動能強勁，外資在法說會大舉回補，推升股價在2月5日台股封關時以646元作收，市值站上16.75兆元。

台積電董事會日前通過去年第4季每股配息3.5元，預估今年全年每位股東，每股可領14元股息。

台積電 營收

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