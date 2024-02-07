伸興營收／1月6.98億元 月增15.1％、年增38.0％

家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558）今(7)日公布1月合併營收6.98億元，較2023年12月營收6.06億元成長15.1％，較2023年1月同期營收5.05億元成長38.0％。

伸興表示，1月營收成長，主要因為部分訂單遞延至1月出貨，且隨著主要歐、美縫紉機產業大廠客戶在庫存調整告一段落後，拉貨力道有逐步回溫的情形。

另外，子公司宇隆汽車類農曆年前持續拉貨業績穩健貢獻，雙雙堆疊伸興集團龍年開春的1月營收繳出年月雙增表現，有望為2024年營運重回正向成長寫下一個新氣象。

展望2024年第1季，伸興保持審慎看法。以目前在手訂單來看，主要客戶的庫存水位皆已逐步健康，儘管客戶與伸興仍面臨縫紉機產業終端市場需求低迷，整體產業鏈的公司營運、財務與生產排程彈性度等，也仍皆充滿挑戰。

不過，伸興藉由喜佳通路在市場調研及掌握消費者反饋的基礎上，優化與精進產品的技術與性能升級，確保公司與客戶在市場上保持高度競爭力，亦以多元化的產業布局，與子公司一同擴大在不同產業領域的發展，將有助進一步創造集團營運長期正向動能。