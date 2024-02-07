創控營收／元月1,449萬元 年增雙位數

AMC及VOCs監測方案廠商創控（6909）今日公告1月合併營收1,449萬元，較上一年度同期成長14.64％。創控提供客製化AMC（氣體分子污染物）及VOCs（揮發性有機氣體）的監測系統與方案，在半導體製程控管領域穩定擴展，設備維持穩定出貨，待後續客戶驗收完成將陸續認列營收，今年在半導體廠設備支出復甦回升趨勢之下，營收繼續穩定成長可期。

創控表示，MiTAP系列產品提供完整AMC監測運用，從環境監測、晶圓搬運盒（FOUP）潔淨度確認到設備機台內的污染管控，都有最符合經濟效益的解決方案。

藉由客製化且24小時連續檢測，滿足各大半導體廠商的各種需求，創控MiTAP系列產品已成為製程不可或缺的一環。國際半導體產業協會預估全球半導體廠設備支出總額於今年將回升15％，其中台灣穩居領先地位，創控在指標客戶的肯定下持續拓展業務，樂觀期待半導體廠設備支出增加為公司帶來更大效益。

創控現有指標客戶群穩定，除了設備出貨之外，創控持續強化產品內容增加客戶黏著度外，並與既有客戶合作，展開產品應用面至不同半導體製程段及環境監測領域，開拓新的應用市場。

在半導體製程控管方面，發展「無人搬運車（AGV）」與「Smart FOUP」兩大應用平台，可有效掌握製程環境變化與晶圓移動路徑環境條件；此外，各大化學濾網廠陸續導入MiTAP可攜式氣體偵測平台檢測濾網品質，創控也規劃與產業系統工程商建立策略合作夥伴，開拓更廣大的銷售通路。

產品在半導體製程控管縱向應用拓展，除了深化與客戶的合作關係之外，創控並複製關鍵客戶成功經驗，橫向拓展至光電面板廠、廠外環境空氣監測等應用。

環境空氣監測方面，創控在空氣品質監測之外，也發展土壤水質監測，持續增加環境市場應用範疇，爭取環境監控、企業ESG永續發展市場，未來也持續開發客戶關注的氣體監測產品，將新產品與現有產品整合，提供更全面的監測系統，擴大產品涵蓋市場。