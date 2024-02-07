台積熊本二廠拍板 年底動土

晶圓代工龍頭台積電昨天舉行董事會，拍板將與日本的合作夥伴，於熊本興建第二座十二吋晶圓廠，新廠將一如預期切入七奈米及六奈米先進製程，這將是台積電繼在美國亞利桑那州之後，於日本再打造另一個先進製程生產據點。台積電規畫熊本二廠今年底興建、二○二七年底營運，合計兩座晶圓廠的投資總額將超過兩百億美元（約台幣六二七○億元）。

雖然台積電宣布日本投資金額，遠低於二○二二年底宣布增建美國第二廠且投資總額四百億美元，但台積電在共同聲明稿強調，決定再擴大投資是取決於「日本政府的大力支持」。

台積電熊本一廠是由台積電與索尼半導體、日本電裝（DENSO）共同合資成立JASM興建。熊本一廠預定本月廿四日舉行開幕典禮，由台積電董事長劉德音和總裁魏哲家率領多位一級主管出席，並邀請台積電創辦人張忠謀和日本首相岸田文雄，共同見證台積電為日本復興半導體計畫寫下新篇章。此外，國發會昨表示，主委龔明鑫將依往例，以國發基金法人董事身分出席這場典禮。

除了擴大在日本的布局，台積電赴美投資近日也可望傳出好消息。路透報導，美國商務部長雷蒙多五日表示，商務部計畫在未來六到八周內，從政府的三九○億美元的晶片補助計畫中，撥款數筆補助，以提振半導體製造業發展。她說，「我們正與這些公司進行非常複雜且具挑戰的磋商。」但未具體說明哪些公司正與商務部磋商。

台積電昨在董事會後宣布，日本最大汽車廠豐田汽車公司也決定入股JASM。依台積電最新公布的JASM股權分配，台積電、索尼半導體、日本電裝以及豐田汽車將分別持有約百分之八十六點五、百分之六、百分之五點五和百分之二的股權。

依台積電宣布一廠投資股權分配是索尼持股近兩成、日本電裝超過一成、台積電持股逾五成，如今擴大第二座晶圓廠投資，台積電似乎感受到日本快速補貼的誠意及當地展現極高建廠效率，因此決定提高出資比重，相對也看好未來在日本投資回報，拉升獲利認列比重。

此外，豐田持有日本電裝兩成股權，若將兩者歸為同一集團，經過熊本二廠投資案，豐田集團將取代索尼，成為台積電前進日本布局最大出資集團，這也意謂日本汽車產業對台積電擴大在日本的投資，對提振日本汽車產業晶片自主性寄予厚望。

台積電表示，日本的第二座晶圓廠計畫於今年底開始興建，生產規模擴增也有望優化JASM的整體成本結構和供應鏈效率。藉由這兩座晶圓廠，JASM熊本晶圓廠每月總產能將超過十萬片十二吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用，提供四十奈米、廿二／廿八奈米、十二／十六奈米和六／七奈米的製程技術。產能規畫可能會依據客戶需求進一步調整，但估計熊本晶圓廠將直接創造超過三千四百個高科技專業工作機會。