全球半導體銷售額 今年將破紀錄

美國半導體產業協會（SIA）預測，由於產業各領域對晶片的需求增加，今年全球半導體銷售額將大幅反彈百分之十三點一，來到近六千億美元，創歷史新高。

SIA昨天發布新聞稿指出，去年全球晶片銷售額下滑百分之八點二至五二六八億美元，但下半年情況有所改善，緩和整體頹勢。

SIA表示，從這股成長走勢來看，今年全球半導體銷售額將成長百分之十三點一。以SIA統計的去年銷售額與今年成長率預測估算，今年半導體銷售額將增至五九五八點一億美元。

SIA總裁暨執行長紐佛表示，「全球半導體銷售去年初遲緩，但下半年強勁反彈，我們預計這個趨勢今年將延續。隨著晶片在全世界所依賴的無數產品中扮演愈來愈重要的角色，半導體市場的長期前景非常強勁。」

紐佛認為，去年上半年行業的疲軟是疫情「後遺症」，電子業者不易取得足夠供貨，晶片需求量達到空前水準，也導致客戶過度下單。而當經濟恢復正常，對個人電腦等設備的買氣也放緩時，晶片業者卻讓自己陷入供過於求的處境。

按地區畫分，歐洲是去年唯一成長的地區，晶片銷售額增加百分之四，中國大陸和亞太地區的銷售減幅最大，中國大陸去年的銷售額下降百分之十四，亞太地區下滑百分之十點一，美洲市場下降百分之五點二，日本市場萎縮百分之三點一。