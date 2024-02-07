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每股股息14元、分紅149.5萬 台積股東、員工 龍年荷包進補

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電通過員工業績獎金及分紅案，每人平均可望拿到149.5萬元。（路透）
台積電通過員工業績獎金及分紅案，每人平均可望拿到149.5萬元。（路透）

台積電依例在春節前舉行董事會，昨天通過去年第四季每股配息三點五元，總配息高達九○七億元。依台積電股利平穩定政策，這也意謂每名股東今年每股可領到十四元股息，等於讓一○八萬台積股東開心迎接龍年到來。

此外，台積董事會也通過訂於六月四日上午舉行股東常會，會中將改選包含七名獨立董事在內的十名董事。由於台積電董事長劉德音已決定股東會後退休，預料三月底公司提出董事規畫名單，將成為各界焦點。

根據證交所公布的資訊，台積電近月來股價漲勢強勁，股東人數由去年十月的一三○萬人，降至封關日的一○八萬人；市值則由十三點八兆元，攀升到封關日的十六點七五兆元，增幅可觀。

台積電去年合併營收約二兆一六一七點四億元，較前年衰退百分之四點五，但仍為歷史次高；稅後純益高達八三八五億元，每股純益卅二點三四元。去年第四季每股純益九點二一元，優於市場預期。

台積董事會決定去年第四季維持每股配發現金股息三點五元，並訂除息交易日則為六月十三日，股息並於七月十一日發放。

台積電董事會同時核准二○二三年員工業績獎金與分紅，總計約一○○一億八一○六萬元，以台灣員工數六點七萬人計算，每名員工分紅一四九點五萬元，低於前年的一八六點八萬元，主因為去年營收和獲利比前年減少及員工數增加。台積電的員工分紅將於今年七月發放。

台積電董事會昨也通過九十四億多美元的資本預算，將用於建置先進製程產能；建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；廠房興建及廠務工程，包括建置南部科學園區零廢製造中心；資本化租賃資產。

昨天會中也通過高層人事異動，擢升財務副總經理暨財務長黃仁昭及法務副總經理暨法務長方淑華為資深副總經理。

台積電 財務 黃仁

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