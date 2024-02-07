聽新聞
test
0:00 / 0:00
每股股息14元、分紅149.5萬 台積股東、員工 龍年荷包進補
台積電依例在春節前舉行董事會，昨天通過去年第四季每股配息三點五元，總配息高達九○七億元。依台積電股利平穩定政策，這也意謂每名股東今年每股可領到十四元股息，等於讓一○八萬台積股東開心迎接龍年到來。
此外，台積董事會也通過訂於六月四日上午舉行股東常會，會中將改選包含七名獨立董事在內的十名董事。由於台積電董事長劉德音已決定股東會後退休，預料三月底公司提出董事規畫名單，將成為各界焦點。
根據證交所公布的資訊，台積電近月來股價漲勢強勁，股東人數由去年十月的一三○萬人，降至封關日的一○八萬人；市值則由十三點八兆元，攀升到封關日的十六點七五兆元，增幅可觀。
台積電去年合併營收約二兆一六一七點四億元，較前年衰退百分之四點五，但仍為歷史次高；稅後純益高達八三八五億元，每股純益卅二點三四元。去年第四季每股純益九點二一元，優於市場預期。
台積董事會決定去年第四季維持每股配發現金股息三點五元，並訂除息交易日則為六月十三日，股息並於七月十一日發放。
台積電董事會同時核准二○二三年員工業績獎金與分紅，總計約一○○一億八一○六萬元，以台灣員工數六點七萬人計算，每名員工分紅一四九點五萬元，低於前年的一八六點八萬元，主因為去年營收和獲利比前年減少及員工數增加。台積電的員工分紅將於今年七月發放。
台積電董事會昨也通過九十四億多美元的資本預算，將用於建置先進製程產能；建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；廠房興建及廠務工程，包括建置南部科學園區零廢製造中心；資本化租賃資產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言