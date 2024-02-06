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台積電決定興建熊本二廠 2027年投產6／7奈米先進製程

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）在日本熊本投資再下一城，台積電董事會宣布通過，日本熊本二廠的投資計畫，最先進製程將達6／7奈米製程，預計2024年底開始動工興建，2027年開始量產。

台積電今（6）日董事會通過，台積電、索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation, SSS）、電裝株式會社（DENSO Corporation）及豐田汽車公司（Toyota Motor Corporation）將聯手投資熊本二廠。

台積電表示，為了回應客戶需求成長，JASM在日本的第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，生產規模擴增亦有望優化JASM的整體成本結構和供應鏈效率。

台積電指出，藉由這兩座晶圓廠，JASM熊本晶圓廠的每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米的製程技術。產能規劃可能會依據客戶需求進一步調整，熊本晶圓廠預計將直接創造總計超過3,400個高科技專業工作機會。

值得注意的是，豐田汽車公司也將投資JASM少數股權。JASM的第一座晶圓廠計畫於2024年開始生產，在日本政府的大力支持下，JASM的總投資金額將超過200億美元。若按股權比例來看，台積電、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社及豐田汽車公司將分別持有約86.5％、6.0％、5.5％和2.0％的JASM股權。

台積電 晶圓廠

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