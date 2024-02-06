快訊

官司未了...媽媽嘴「最衰雇主」呂炳宏賠631萬判決遭廢棄 最高法院理由出爐

JASM新增豐田入股 台積電決定於熊本再擴建二廠

外國人遊日本買什麼？他花18萬日圓爆買UNIQLO 「隱藏式」服務曝光

展碁國際 取得TP-Link全產品線代理權

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁（acer）。 圖／資料照片
宏碁（acer）。 圖／資料照片

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）積極擴大代理版圖，進一步完備網通產品線，今（6）日宣布正式取得TP-Link全系列商品線之代理權，包括家用消費型網通商品、商用企業網路設備整合方案、智慧家庭系列商品及ISP產品，以滿足市場多元需求。展碁表示，此次雙方合作將有助於擴大市場規模，共創雙贏，延伸夥伴經濟效益，預期2024年將為雙方帶來強勁的成長動能。

展碁為專業的通路代理商，長期以來憑藉專業銷售和通路深耕的優勢，代理銷售國內外超過180個領導品牌，產品涵蓋商用及家用電子、儲能產品、網通產品、應用軟體、數位娛樂、企業網路系統整合及解決方案服務。展碁相信在納入TP-Link全產品線後，能為客戶提供更優質的網通設備及多元解決方案，共同拓展市場。

現今企業和民眾都相當重視網路連線的速度與穩定性，TP-Link為連續12年全球Wi-Fi無線設備銷量第一名的品牌，無論是家用或商用產品，均有完整的產品線，範圍涵蓋從居家、電競到商用等領域，提供整合全方位網路及智慧居家方案的專業服務。

展碁透過此次合作，為企業用戶和家庭用戶帶來帶來更多的選擇，後續也將導入TP-Link AI網通產品，預期在市場強烈需求下將為展碁帶來營運動能，挹注績效。

此外，展碁今日亦公布今年元月營收為19.56億元，月增4.73%、年增16.67%。

宏碁 網通設備

延伸閱讀

再增班！竹縣宣布自強國中改制完全中學 為技術型高中

廢礦區土地處理方案 國土署：政府應主動檢討解決

經濟部長王美花：今年投資台灣方案 拚增2,300億

民眾黨為電話門提告民進黨 黃珊珊還原會面卓榮泰過程

相關新聞

JASM新增豐田入股 台積電決定於熊本再擴建二廠

台積電、索尼、電裝株式會社（DENSO），以及豐田汽車公司今（6）日同時宣布進一步投資台積公司於日本熊本縣擁有多數股權的...

台積電日本熊本廠開幕 國發會證實龔明鑫也會出席

台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，將是台積電海外進展最快工廠，傳出日本首相岸田及多位重量級人士都將出席，台積電...

威剛1月營收升溫 年增六成達35.65億元

記憶體模組大廠威剛（3260）今日公告1月合併營收年增63.75%達35.65億元，月增13.35%。董事長陳立白看好，...

華邦電去年每股虧損0.29元 中止連10年獲利

記憶體大廠華邦電（2344）公布去年共虧損11.46億元，每股虧損0.29元，中止連10年獲利，董事會決議去年度擬不派利...

打開鴻海與輝達結緣史 從黃仁勳送給馬斯克的那台 AI 伺服器說起

全球EMS龍頭鴻海（2317）集團與全球人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）的結緣其實非常早，早在全世界都還不知道有AI伺服器、OpenAI與ChatGPT時，鴻海就已經與輝達攜手，打造全球第一台AI伺服器。

蘋果力拱VR、AR市場 宏達電這次能順勢翻身轉虧為盈？

宏達電（2498）受惠去年12月營收大幅成長、CES期間推出新品，加上蘋果即將加入VR、AR市場等三大因素，激勵近期股價從底部43.9元一度飆漲至55.6元，10日則略回檔，收52.2元，短線波段漲幅近二成，讓人不禁聯想，宏達電是否即將重返榮耀，成為許多小股東的大哉問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。