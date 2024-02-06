展碁國際 取得TP-Link全產品線代理權

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）積極擴大代理版圖，進一步完備網通產品線，今（6）日宣布正式取得TP-Link全系列商品線之代理權，包括家用消費型網通商品、商用企業網路設備整合方案、智慧家庭系列商品及ISP產品，以滿足市場多元需求。展碁表示，此次雙方合作將有助於擴大市場規模，共創雙贏，延伸夥伴經濟效益，預期2024年將為雙方帶來強勁的成長動能。

展碁為專業的通路代理商，長期以來憑藉專業銷售和通路深耕的優勢，代理銷售國內外超過180個領導品牌，產品涵蓋商用及家用電子、儲能產品、網通產品、應用軟體、數位娛樂、企業網路系統整合及解決方案服務。展碁相信在納入TP-Link全產品線後，能為客戶提供更優質的網通設備及多元解決方案，共同拓展市場。

現今企業和民眾都相當重視網路連線的速度與穩定性，TP-Link為連續12年全球Wi-Fi無線設備銷量第一名的品牌，無論是家用或商用產品，均有完整的產品線，範圍涵蓋從居家、電競到商用等領域，提供整合全方位網路及智慧居家方案的專業服務。

展碁透過此次合作，為企業用戶和家庭用戶帶來帶來更多的選擇，後續也將導入TP-Link AI網通產品，預期在市場強烈需求下將為展碁帶來營運動能，挹注績效。

此外，展碁今日亦公布今年元月營收為19.56億元，月增4.73%、年增16.67%。